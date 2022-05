Paro: por qué docentes acusan a la UNCuyo de adeudarles 14 millones de pesos

Durante las 24 horas de hoy, los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo están de paro. El motivo es porque en todo el año, no les han pagado ningún mes de lo correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que es un programa cuyos montos vienen de la Nación y que como aún no llegó, quienes trabajan en los colegios que dependen de la universidad, no han cobrado el dinero.

"Nos deben desde enero hasta abril. Es decir 14 mil pesos y en el caso de una persona que tiene dos cargos, si se suman todos los meses, le deben 28 mil pesos", contó en diálogo con MDZ el titular de Fadiunc, Emiliano Diez. El fondo representa un total de 14 millones de pesos.

El paro se realiza en los colegios secundarios, la escuela primaria Carmen Vera Arena y la escuela de Agricultura de General Alvear.

"La UNCUYO es la única universidad del país que no paga a sus docentes el FONID hasta que no llega de la Nación. Las autoridades saben muy bien que eso ya está firmado y está próximo a llegar, sin embargo, toman la decisión política de no abonarlo previamente, teniendo los fondos", continuó el secretario general del gremio docente."Es de nuestro conocimiento que el Ministerio de Educación de la Nación envía las partidas para el pago de dicho incentivo con demora. Pero esta situación no es nueva, pues antes se abonaba con fondos propios de la Universidad, aunque no llegara el giro de la partida correspondiente", agregó.

Según aseguraron desde Fadiunc, esta situación ya se dio en años anteriores. Durante el año pasado hubo paros en octubre y diciembre reclamando la deuda del fondo. En abril Fadiunc envió una carta al rector Daniel Pizzi (quien termina su mandato en agosto ya que en junio hay elecciones para renovar las autoridades por los próximos cuatro años) pero no obtuvo respuesta.

Durante la mañana de hoy hay diversas actividades para sostener el reclamo, frente al rectorado. Un dato llama la atención: en el folleto de invitación que hizo Fadiunc a los docentes titularon "Consejo virtual". Esto, de acuerdo a lo explicado por Diez, "el Consejo Superior (uno de los órganos con poder de decisión de la UNCuyo que tiene representantes de los distintos claustros) venía sesionando todas semanas desde comienzos del 2022 de forma presencial. Casualmente hoy que es la movilización, se inclinaron por la virtualidad", sostuvo Diez.

En caso de no recibir respuestas, se realizarán nuevos reclamos en las próximas semanas. Aunque no es un paro nacional, la actividad está acompañada por la titular de Conadu Histórica (que nuclea a las federaciones universitarias), la mendocina Francisca Staiti, quien fue secretaria general de Fadiunc hasta hace un mes.