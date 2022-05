Los colegios de la UNCuyo hacen paro por 24 horas

Desde Fadiunc, gremio que nuclea a docentes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), indicaron que este miércoles se llevará a cabo una medida de paro que afecta el dictado de clases en jardines maternales y colegios primarios y secundarios. La decisión se debe al atraso en el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y tendrá efecto por 24 horas.

Según indicaron desde Fadiunc "a la fecha se le adeuda a la docencia preuniversitaria de la UNCuyo los meses de enero, febrero, marzo y abril del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Esto se traduce en un perjuicio hacia las y los trabajadores docentes de nuestras escuelas, ya que claramente implica una rebaja salarial, agravada en la situación inflacionaria que vive nuestro país".

Y agregaron: "Desde el año 2019, la docencia preuniversitaria de la UNCUYO viene soportando el retraso en el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Es de nuestro conocimiento que el Ministerio de Educación de la Nación envía las partidas para el pago de dicho incentivo con demora. Pero esta situación no es nueva, pues hasta la fecha antes mencionada se abonaba con fondos propios de la Universidad, aunque no llegara el giro de la partida correspondiente. De hecho, la Universidad Nacional de Cuyo, es una de las pocas Universidades de nuestro país que no asume su responsabilidad en el pago del FONID".