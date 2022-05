La Pampa "festejó" en Mendoza el laudo presidencial por Portezuelo del Viento

Alberto Fernández laudó en favor de La Pampa por Portezuelo del Viento exigiendo un nuevo estudio de impacto ambiental, lo cual prácticamente implica cancelar la obra por el tiempo que va a requerir (al menos 2 años). Mientras tanto, Mendoza se queda con mil millones de dólares que le debe entregar Nación, pero sin un "plan B" de inversión. Sobre todo esto, habló en MDZ Radio Néstor Lastiri, Secretario de Recursos Hídricos de La Pampa.

El entrevistado comenzó diciendo que La Pampa defiende el agua que le corresponde de la cuenca, junto con 4 provincias. "Ustedes -por Mendoza- le asignan el poder supremo a La Pampa, pero no es así. Acá opinaron 4 gobernadores: Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, Arabela Carreras de Río Negro, Omar Gutiérrez de Neuquén y el nuestro, Sergio Ziliotto, quien hizo la propuesta de continuar con Portezuelo del Viento siempre y cuando se haga una evaluación de impacto ambiental de toda la cuenca, que es lo que establece toda la normativa relacionada con el emplazamiento de cualquier obra hidráulica significativa en una cuenca hídrica".

Néstor Lastiri mencionó que desde 2011, cuando se presentó la obra, todos han mantenido la misma postura. "El cambio fue únicamente en el Gobierno de Mauricio Macri, de 2015 a 2019. Ahora se planteó que opinaran las 4 provincias, porque son cuestiones regionales, de gran impacto e interés nacional", añadió.

Mientras tanto, el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa hizo hincapié en que Mendoza decidirá si Portezuelo del Viento termina aquí o no. "Lo que aprobó el laudo presidencial es el voto de 4 gobernadores de las 5 provincias que integran la Cuenca del Río Colorado de hacer una evaluación de impacto ambiental previo a la obra. Lo que yo creo es que Mendoza no está dispuesta a seguirla, entre otras cosas, porque sabe que no es sustentable ambientalmente. Pero será una decisión de la provincia, porque esos fondos le corresponden Mendoza", expresó.

Finalmente, Lastiri aseguró que constantemente se reúnen con autoridades de nuestra provincia, así como con representantes de las otras 4 regiones que integran la Cuenca del Río Colorado y el Coirco. "Todas las provincias le dijeron claramente a Mendoza que iban a pedir una evaluación de impacto ambiental, pero no les importó lo que dijeron los demás y avanzaron".