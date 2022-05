Interna en el Gobierno: cuál es el poder real de Alberto Fernández

Tras el hilo de Twitter que abrió ayer Cristina Fernández de Kirchner en el que dio a entender que el gobierno de Alberto Fernández tiene "legitimación de origen", pero no "de gestión"; el politólogo de MDZ Radio, Paulino Rodrigues, analizó un nuevo capítulo en el enfrentamiento dentro del Frente de Todos.

"Hay una especie de 'durmiendo con el enemigo' de parte de Alberto Fernández. Está durmiendo con el enemigo en el Gabinete, mientras que Manzur dice 'seguiremos gobernando con los que quieran acompañar', algo que me parece una señal de absoluta debilidad. Ni siquiera el presidente elige quiénes van a seguir porque no está en condiciones de echar o golpear la mesa", comenzó diciendo el columnista en Uno Nunca Sabe.

Continuó citando a Aníbal Fernández, quien dijo nuevamente que "no lo van a apretar con una definición estúpida", y de este modo "le dice estúpido así al secretario general de La Cámpora -Andrés Larroque-, quien aseguró que el Gobierno era de ellos, que Alberto Fernández no se lo puede llevar a una mesita de luz y que Guzmán, Kulfas y Moroni, el tridente albertista más relevante dentro del Gabinete, construyen la derrota futura. Es decir, esbozó lo que Cristina Fernández de Kirchner dice por lo bajo. Más allá de sostener que además es Alberto Fernández el que hace operaciones de desgaste con Cristina Kirchner y de que Juliana Di Tullio aportó un dato adicional cuando dijo que la elección la ganó Cristina, en línea con Larroque".

Luego de estas declaraciones vino el hilo de Twitter de Cristina Fernández de Kirchner, en el cual "terminó sosteniendo que hay una legitimidad de origen, la que Alberto tiene, y luego una legitimidad de ejercicio, que hay que validar todo el tiempo. Casi haciendo alusión a que Alberto Fernández tiene la de origen pero no la ejercicio".

Para Paulino Rodrigues, el "operativo desgaste" del kirchnerismo a Alberto Fernández empezó hace 9 meses, cuando "le renunciaron públicamente, no privadamente, por carta, los ministros. Salvo Sabbatella, que hizo todo el proceso, con lo cual le tuvieron que rechazar luego la renuncia, el resto sólo fueron renuncia comunicacionales: Wado de Pedro en C5N, por ejemplo".

De todos modos, el politólogo no se aferró a aquel término de operativo desgaste, sino que dijo que -a su entender-, "hay un operativo de marcarle la cancha a Alberto Fernández, entendiendo que ellos son el Gobierno. Con los límites que Cristina Fernández de Kirchner también tiene, porque el presidente no deja de ser Alberto Fernández, entonces ella tampoco puede hacer lo que quiere: sólo da mensajes por Twitter, lo limita en su margen de maniobra y no le retira a nadie del Gobierno, pese a que no comulgan con el presidente".

"El poder en realidad está en manos de él, el problema es que él no lo puede ejercer porque no tiene autonomía ni entidad ni liderazgo para hacerlo. Eso es lo gravoso. No sé dónde termina la espiral de confrontación, porque en el medio hay parálisis de gestión, un Gobierno inerte que ya era insustancial y cuyos problemas no puede abordar sino que va superando día a día. Empieza a tener problemas severos en términos de lógicas parlamentaria, en medio de una parálisis artera que en 4 meses sólo discutió el acuerdo con el Fondo. No hubo una sola ley votada", finalizó.