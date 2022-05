Las nuevas directrices de Mauricio Macri en el PRO y Martín Guzmán, lejos de cumplir con el FMI

La Mesa del Poder analizó el almuerzo de Juntos por el Cambio. Cuál es el rol de Horacio Rodríguez Larreta y cómo se impone dentro de la coalición. Mauricio Macri marca algunos límites a sus cercanos pensando en un nuevo PRO más competitivo frente a una Unión Cívica Radical que se siente reforzada para las PASO del 2023.

Marcelo Arce, Rubén Rabanal y Alejandro Cancelare, analizaron a la oposición y además, dialogaron con Antonina Gonzaléz, comunicadora social, especialista en campañas políticas, quién describió el “voto anti casta colombiano” tras las elecciones del fin de semana.

Nuevos aumentos tarifarios de luz y gas, que serán implementados a partir del 1 de junio, se cuelan en medio de la crisis política del Gobierno. Mientras, el ministro de Economía Martín Guzmán está muy lejos de las expectativas del Fondo Monetario Internacional sobre las subas.

Las nuevas directivas que lanza Mauricio Macri y la candidatura de Larreta en 2023

Durante el almuerzo del PRO Mauricio Macri pidió a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y a Diego Santilli no negociar con el Gobierno, no cerrar consensos con el Frente de Todos. Se argumentó que la Convención Nacional de la UCR fue el tema central de ese encuentro PRO y la realidad es que, tras ese plenario, los radicales salieron con “los botines en punta” para reforzarse dentro de Juntos por el Cambio en las PASO del 2023.

Alejandro Cancelare argumentó que la reunión del PRO estuvo destinada a alinear puntos en común en la propia interna y con el objetivo de organizar la discusión de un nuevo proyecto económico con base en las cuatro fundaciones que posee JxC: Pensar (PRO), Alem (UCR), Instituto Hanna Arendt (Coalición Cívica) y Encuentro Republicano (Encuentro Republicano Federal).

Cancelare razonó que lo que todo el PRO piensa, pero no quiere decir aún, es que el próximo candidato a presidente será “El pelado”, por Horacio Rodríguez Larreta. “Efectivamente, el PRO tiene diferencias internas y no posee los mecanismo estructurales para resolver dicha conflictividad, caso contrario del partido radical, que tiene otros argumentos y si no lo resuelven, las primarias lo harán. Por otra parte, el partido que presiden a medias Patricia Bullrich y Mauricio Macri tiene que encontrar un punto medio para definir un criterio para armar una nueva mesa política”, aseveró.

Además, añadió: “Hoy Larreta le está aportando unidad dentro de Juntos por el Cambio a los miembros del PRO y la UCR, mientras que Macri no quiere armar consensos. Entonces estaremos viendo como Horacio Rodríguez Larreta será el posible candidato para 2023”.

El voto castigo contra “la casta política” colombiana

Luego de haberse celebrado las elecciones presidenciales en Colombia, la “casta política colombiana” está en peligro, ya que la izquierda dirigida por el candidato Gustavo Preto, exguerrillero y admirador de Hugo Chávez, se apoderó del 40% de los votos del electorado. Sin embargo, no le alcanzó para ganar la elección y deberá presentarse el 19 de junio a un ballotage con Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y empresario que ha tenido una gran aceptación por el voto colombiano, ya que posee un discurso similar al diputado nacional Javier Milei. A la izquierda se encuentra Gustavo Preto y a la derecha Rodolfo Hernández.

Ante este panorama, la comunicadora social y especialista en planificación de campañas políticas, radicada en Colombia, Antonina González, manifestó que esta elección “anti casta política” fue el resultado de un proceso en el que la derecha colombiana defraudó a su pueblo y los ciudadanos votaron con “odio” en las urnas en “busca de un padre que los libere del sistema opresor”.

“El presidente Iván Duque disgustó al ciudadano colombiano y eso repercutió en las urnas. Entonces, la clase media colombiana como la del resto de este continente se siente víctima de un sistema opresor y busca un salvador quien los libere. Por eso, aparecen personajes con discursos utópicos y poseen gran aceptación por el electorado”, aseguró la especialista.

Haciendo referencia a lo anterior, González relacionó y explicó el “fenómeno Milei”. Dijo que los “estratos medios” en este continente están “echados a la pena” y toman curvas sin tener certeza lo peligrosas que son sus decisiones electorales. “Volviendo a Colombia, el país está pasando un gran peligro tanto social como político y se debe a que hay dos políticos, uno de izquierda, progresista sin ideas claras, y otro de derecha que todavía no se define. Por ello estamos en el aire y estas dos respuestas nos provocan consecuencias peligrosas”, sentenció.

Los subsidios se reducen: la segmentación tarifaria será un tema aparte

Este fin de semana, el Gobierno nacional anunció la suba de tarifas de gas y electricidad que se pagará a partir del 1º de junio. El incremento para los usuarios que no poseen el beneficio de la “tarifa social” será de un 20% aproximadamente. Ante esto, el ministro de Economía Martín Guzmán argumentó que se están cumpliendo con el pedido de las correcciones tarifarias teniendo en cuenta que sean tarifas inferiores a la variación de ingresos de los ciudadanos.

Por ende, la quita de subsidios a los servicios que está llevando el Gobierno es mucho menor a lo prometido ya que "no pudo implementar la segmentación tarifaria”. Según Marcelo Arce se debe a que no trabajó lo suficiente el Ejecutivo y que por decreto, esta medida de gestión sería inconstitucional. Entonces, la ventana se abrió y al seguir “subsidiando las tarifas”, el gobierno de Alberto Fernández está jugando “al límite con las metas económicas impuestas por el FMI”.

Sobre esto, Rubén Rabanal sostuvo que el Fondo Monetario Internacional está “siendo permisivo con Argentina, ya que sabe que tendrá que renegociar el préstamo con la próxima gestión presidencial”. “Ellos saben que no deben presionarlos, porque deberán renegociar la deuda en 2023 con otra gestión de gobierno y esta mano que le está dando la entidad financiera, es un regalo de la gestión presidencial de Joe Biden”, afirmó el periodista.

