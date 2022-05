La Cámpora dinamita la mesa de diálogo del Frente de Todos

"No es una cuestión mágica que se soluciona con una sola reunión". Andrés "Cuervo" Larroque, jefe de La Cámpora y ministro bonaerense del kirchnerismo, salió a dinamitar cualquier intento de Alberto Fernández por armar una mesa de diálogo institucional en el Frente de Todos. El presidente había viajado a Chaco el sábado para presenciar la experiencia piloto que implementó Jorge Capitanich para crear un espacio orgánico donde debatir las diferencias internas de la coalición de Gobierno. Pero desde el kirchnerismo duro le adelantaron a Alberto Fernández que ese no sería el método más adecuado.

El secretario general de La Cámpora le bajó así el precio a un eventual encuentro entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner quienes hace más de tres meses que no reúnen ni intercambian palabras. Los contactos entre el albertismo y el kirchnerismo se mantiene pero en las segundas líneas. Tanto los ministros nacionales, Juan Zabaleta (Desarrollo Social) como Gabriel Katopodis (Obras Públicas) se reúnen periódicamente con Máximo Kirchner, Larroque y Eduardo "Wado" de Pedro. Sergio Massa también orbita en ese espacio informal de diálogo a través de una línea permanente con Máximo.

El presidente de la Cámara de Diputados tampoco está conforme con la gestión económica de Martín Guzmán. La semana pasada impulsó la suba del mínimo no imponible a las Ganancia ante la inacción del Ministerio de Economía y esta semana presentó un proyecto de ley para monotributistas y autónomas ante la escalada inflacionaria récord. Massa logró el apoyo de legisladores oficialistas pero también de la oposición como Leandro Santoro y Mónica Litza, del Frente de Todos; Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal-Juntos por el Cambio, y Alejandro 'Topo' Rodríguez, de Identidad Bonaerense-Consenso Federal, quienes acompañaron con su firma al texto impulsado por el titular de la Cámara baja. La iniciativa elaborada por Massa y su equipo técnico apunta a que un porcentaje similar al 29,1% de suba que registraron en el primer semestre de este año las jubilaciones y demás prestaciones que paga la Anses se utilice para actualizar las escalas de facturación de las distintas categorías del Monotributo desde el 1° de julio de 2022, se explicó.

"Hay conversaciones permanentemente. Yo no quiero profundizar en algo en lo que ya he sido claro. Más allá de las charlas y las buenas intenciones, es muy necesario que se resuelvan los problemas de fondo porque si no, no hay política social que alcance", advirtió Larroque. Un mensaje del kirchnerismo dirigido a Martín Guzmán pero también a Alberto Fernández a partir de la firma del acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI), que motivó la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos.

"Hay que resolver los problemas de la gente por una cuestión moral. Es muy difícil prever escenarios electorales y tampoco me parece bien hacerlo frente a gente que pasa por tantas dificultades", insistió Larroque. Se trata del funcionario de Axel Kicillof que acusó al presidente de tener sólo 4% de los votos, en relación a su actuación como jefe de campaña de Florencio Randazzo en las legislativas 2017, y quien dejó en claro durante una entrevista radial que "el gobierno es nuestro", en relación a la disputa interna entre La Cámpora y Alberto Fernández.

La interna volvió a escalar a tal punto que Gabriela Cerruti tuvo que salir a aclarar cuál es la visión del jefe de Estado sobre el Frente de Todos. "El presidente cree que la unidad en la diversidad es la manera de llevar adelante todo el trabajo del Gobierno de la mejor la manera posible, y que todos tenemos que hacer frente a esta difícil situación que nos toca atravesar como mundo, y que tienen que ver con la salida de la pandemia y con las consecuencias de una guerra que se está extendiendo en el tiempo y nos representa una situación en la que debemos estar más unidos que nunca".