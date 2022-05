Escándalo, gritos y peleas en el Senado por el caso Bonarrico

El escándalo generado por el subsidio de $18 millones que el Gobierno de Mendoza otorgó a la fundación del pastor y exsenador Héctor Hugo Bonarrico repercutió este martes en la Legislatura provincial. El Senado aprobó un pedido de informes al Ejecutivo por el controvertido convenio en una caliente sesión en la que abundaron los gritos, las chicanas y las peleas entre senadores oficialistas y opositores.

La semana pasada, Bonarrico reconoció en MDZ Radio que el dinero proveniente de fondos públicos que recibiría si organización formaba parte de un acuerdo político entre su partido, MasFe, y el Gobierno provincial, en el marco de la alianza electoral de esa fuerza política con Cambia Mendoza.

Esas declaraciones provocaron que el gobernador Rodolfo Suarez diera de baja el convenio a través de un nuevo decreto y que el Gobierno denunciara al ex senador por tentativa de fraude a la administración pública. Al mismo tiempo, el Partido Justicialista (PJ) denunció penalmente a los funcionarios públicos involucrados en las negociaciones y la firma del convenio por el millonario subsidio.

En tanto, desde la principal fuerza opositora también tomaron iniciativas en la Legislatura respecto al caso Bonarrico y presentaron pedidos de informe al Gobierno sobre el convenio que se dio de baja que establecía el subsidio para la fundación del ex senador.

Los expedientes habían sido presentados por los senadores peronistas Rafael Moyano y Hélio Perviú y se terminaron acumulando en un solo proyecto que se aprobó con el aval del oficialismo, que resaltó que estaban dispuestos a brindar toda la información necesaria para aclarar lo sucedido, ya que consideraron que el Gobierno actuó con total transparencia en la firma del convenio.

El debate acerca de esta iniciativa generó calientes intervenciones de los senadores durante la sesión, con chicanas, acusaciones cruzadas, gritos y peleas. El punto más fogoso fue el cruce que protagonizaron el presidente del bloque de senadores del FDT-PJ, Lucas Ilardo, con el senador de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli, aliado de Cambia Mendoza. Los dos legisladores se pelearon a los gritos en medio del recinto y obligaron a la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, a llamar a un cuarto intermedio para calmar la situación.

Uno de los primeros en referirse al caso Bonarrico fue el senador Rafael Moyano manifestó que “es un tema que desprestigia a la política”. Apuntó a la responsabilidad política del senador nacional Alfredo Cornejo, del presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar, y de los funcionarios que “refrendaron el acuerdo político”.

“Se hacen ofrecimientos y solicitudes a cambio de acompañamientos que han sido claros y manifiestos en esta Legislatura y quien más se perjudica es el pueblo de Mendoza”, sostuvo el legislador.

Asimismo, trazó un paralelismo entre este hecho y el caso del ex concejal peronista a cargo de la intendencia de Guaymallén, Luis Lobos, por el que terminó condenado a prisión. “Yo vengo de un departamento donde también hubo un acuerdo político y quien presidió ese acuerdo político hoy día está preso. El tema es que ese acuerdo político también estaba refrendado por otros dirigentes de varios partidos, que nos gustaría que la Justicia también intervenga. Los acuerdos de espalda al pueblo es a lo que nos oponemos todos”, sostuvo.

A su vez, el titular de la bancada peronista, Lucas Ilardo, manifestó que “lo de Bonarrico no es un hecho aislado, la compra de voluntades no son hechos aislados. Es ilegitimo y absolutamente inmoral”.

También cargó contra el gobernador Rodolfo Suarez y el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. “Ibañez denuncia el mismo convenio que él redactó. Lo de Ibáñez es escandaloso pero él es el ejecutor de una decisión política en la que el gobernador tenía absoluto conocimiento. No me extraña que se haya ido de la provincia para evitar estar cuando se firmaba ese convenio, suele hacerlo. Siempre que hay un problemita, se van, Suarez y Cornejo”, indicó.

Asimismo, también señaló la responsabilidad del titular de la UCR provincial, Tadeo García Zalazar. Al respecto consideró que el intendente de Godoy Cruz no habló del tema porque “la fundación de Bonarrico ha cobrado ya $400.000 en la Municipalidad de Godoy Cruz”.

Tenso momento

En este sentido, denunció que existe un “modus operandi” tanto en el Gobierno provincial como en municipios gobernados por el radicalismo para “comprar voluntades”. “En San Martín la Fundación Brazos a la Obra de la organización Libres del Sur, que tiene concejales, cobra $1.760.000 de subsidio. Eso sucede en el municipio de San Martín con Raúl Rufeil, en el municipio de Las Heras con Daniel Orozco y en el Godoy Cruz con Tadeo García Zalazar. No fue un hecho aislado lo de Héctor Bonarrico es un modus operandi de compra de voluntades”, disparó Ilardo.

Estas afirmaciones provocaron la reacción del senador provincial de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli, quien destacó: “Dice el refrán que el ladrón cree que todos son de su condición, por lo tanto mezclar peras con papas no tiene nada que ver”.

Explicó el convenio en San Martin al que hizo referencia Ilardo y reconoció que la asociación está vinculada a Libres del Sur. “Hacía mención a $1.700.000 que había recibido y quería aclarar que eso es en término de muchísimos meses y que cada peso que se ha recibido tiene su contraprestación correspondinete. Si el senador preopinante cree que hay algún hecho ilícito lo invito a que vaya a la justicia”, lanzó.

Tras decir esto, Mancinelli fue interrumpido por Ilardo y ambos senadores se trenzaron en una discusión a los gritos, en pleno recinto. La escalada de la pelea verbal escaló de tal manera que obligó a la Presidenta Provisional del Senado a solicitar un cuarto intermedio y se cortó la transmisión en vivo de la sesión.

El presidente del bloque Cambia Mendoza, Martín Kerchner, la senadora Eisenchlas y otros legisladores radicales se acercaron hasta la banca de Ilardo para calmar la situación, mientras continuaba el cruce de gritos con Mancinelli.

Una vez retomada la sesión, el senador de Libres del Sur esbozó un pedido de disculpas hacia su colega: “Yo no sé por qué se ofuscó tanto el senador, si se ha sentido faltado el respeto le pido disculpas. Hice alusión a un dicho muy popular pero no me refería personalmente y lo quería aclarar si es que se ha enojado”, expresó.

Defensa oficialista

Por otra parte, hubo dos figuras del radicalismo que se encargaron de defender al gobernador Suarez y al Gobierno provincial por el millonario subsidio que se otorgó a la fundación del ex senador Bonarrico.

Uno de ellos fue el suarista Alejandro Diumenjo quien remarcó que “fue el propio gobernador Rodolfo Suarez que, al escuchar las barbaridades del presidente de esta entidad que tergiversa totalmente los fines del acuerdo, le da de baja. El gobernador cuando escucha lo que dice esta persona no puede creer que se mienta tanto”.

En tanto, aprovechó para lanzar una chicana al Gobierno nacional y al Frente de Todos. “La calidad institucional de Mendoza es muy distinta a muchos lugares, pero sobre todo no somos lo mismo que el Gobierno nacional, que el Frente de Todos. Con su desastrosa gestión a nivel económico, con sus divisiones internas, no somos lo mismo en cuanto a calidad institucional, en cuanto al respeto de las instituciones y el respeto de la justicia. No nos van a distraer y correr del eje en el que estamos en este proyecto que hace 6 años trabaja por el bienestar de las mendocinas y los mendocinos. No nos vamos a prestar al desastre del FDT que no tiene otra cosa que ser oportunistas políticos, porque nosotros vamos a la justicia y el propio gobernador dio de baja el decreto”, esgrimió.

Por su parte, el presidente del bloque de Cambia Mendoza, Martín Kerchner, resaltó que “el gobernador, al ver que el acuerdo ha sido modificado porque le cambió el objeto a decir que era para otra cosa, da de baja el convenio. Eso es un gobierno que actúa. Y no solo lo da de baja sino que lo denunció”.