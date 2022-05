Con el hijo de un exvicegobernador a la cabeza, el PJ sale a explicar la boleta única a sus dirigentes

Las cumbres y las charlas abundan en el peronismo local en las últimas semanas. Entre otros temas, desde la conducción partidaria están preocupados por la falta de conocimiento sobre la boleta única, con la que la ciudadanía mendocina debe votar en las próximas elecciones. Por eso, están haciendo reuniones en las sedes partidarias para explicar de qué se trata la nueva herramienta electoral que fue impulsada por el gobernador Rodolfo Suárez en marzo. El sábado pasado, en el PJ de Las Heras hubo un invitado especial para explicar este mecanismo: Catriel, el hijo del ex vicegobernador Carlos Ciurca. Además, otro de sus hijos milita en Guaymallén.

Invitación "Charla Boleta única", dicen los flyers. En el caso del encuentro del sábado, el PJ hizo la charla en Las Heras, de donde es oriundo Ciurca y quienes estuvieron a cargo de la charla vienen de distintos sectores del partido. La senadora provincial y presidenta del PJ Las Heras Adriana Cano; la senadora Mercedes Derrache (cercana a la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis); la ex senadoras María José Ubaldini, Claudia Torres y Miriam Gallardo (quien es del sector de Adolfo Bermejo); por la junta electoral Agostina Cano y Catriel Ciurca como dirigente del PJ, conformaron la mesa.

"Estamos muy preocupados por el desconocimiento que hay entre la gente que milita en la política sobre el mecanismo electoral que se va a usar. Además, el Gobierno no ha reglamentado la ley de boleta única, lo que implica que si un intendente adelanta las elecciones debería estar llamando a votar a fin de año y la ciudadanía no conoce bien la herramienta de votación", dijo a MDZ Adriana Cano. La legisladora explicó en la sedes partidarias peronistas hace un par de semanas que están haciendo estas reuniones- que no distinguen líneas partidarias- con la preocupación de que "incluso en la primaria se debería votar con una herramienta que es desconocida hasta para algunos concejales", dijo.

En el encuentro del sábado fue parte de la explicación sobre el funcionamiento de la boleta única Catriel Ciurca, quien es estudiante de Filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo y viene militando "con perfil bajo" en el peronismo, de acuerdo a lo que aseguran fuentes cercanas al ex vice que ocupó ese cargo entre 2011 y 2015. Además, otro hijo de Ciurca también tiene actividad partidaria, pero en Guaymallén.

Los mitos y la doctrina

Entre las charlas que se vienen en un futuro muy próximo en el peronismo, además de boleta única, está previstos unos encuentros sobre doctrina como el que se hizo hace diez días en el Ángel Bustelo y fue multitudinario pero la idea de la conducción es replicarlo en los departamentos "Queremos explicar qué es justicia social hoy. Evita pensaba que era poder tener acceso a tu máquina de coser. Hoy, debemos dejar en claro qué implica", aseguran en el peronismo.

Además de esa charla que impulsa la conducción- y que se ilusionan- puede servir para ir cerrando grietas entre los grupos internos del PJ, el presidente del bloque de senadores, Lucas Ilardo, está recorriendo sedes partidarias con su encuentro: "Derribando mitos, peronismo inevitable" en la que asegura dice :"la verdad sobre la corrupción de Cornejo y Suarez".

Los frutos de estos cónclaves se verán en noviembre cuando el PJ elija autoridades partidarias. Si prima la unidad y saltean la interna, será un buen signo de cara a 2023.