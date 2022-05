Mauricio Macri mandó al descenso a Cornejo y lo puso cara a cara con De Marchi

En diálogo con La Nación+ el expresidente Mauricio Macri hizo un comentario sobre las elecciones en la provincia de Mendoza y respaldó al diputado nacional Omar De Marchi como candidato a gobernador. Pero el dato llamativo es que bajó a Alfredo Cornejo de la carrera presidencial y lo ubicó como posible contendiente de De Marchi en 2023.

Son varios los anotados en Juntos por el Cambio para pelear por la presidencia. "Todos quieren competir y todos los curas quienes ser Papa", reconoció Macri en ese sentido. "Lo importante es saber para qué queremos volver al poder y que haya consistencia, coherencia, mucho diálogo dentro de la coalición, todas cosas que en el vértigo de 2015 no estuvieron", subrayó el líder del PRO y se animó a abrirle el juego a la UCR para que el candidato se defina en las PASO.

"No es el fin del mundo si no te eligen. Es el fin del mundo si no armamos un equipo con las ideas correctas, que ayude a dar vuelta la historia definitivamente", remarcó en lo que parece un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Gerardo Morales, Facundo Manes y el resto de los "presidenciables". Pero al mendocino Alfredo Cornejo lo bajó de esa pelea.

En el PRO muchos apuestan por una nueva candidatura de Mauricio Macri.

Específicamente, aseguró que en Mendoza "habrá una muy buena competencia entre Alfredo Cornejo si decide quedarse y Omar De Marchi". El exintendente lujanino está lanzado en la carrera por la gobernación, mientras que en la UCR son varios los nombres que se manejan. El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, es uno de los anotados pero también el lasherino Daniel Orozco, el exdiputado Luis Petri y el nombre de Cornejo aparece como una posibilidad.

El exgobernador ha exteriorizado en múltiples oportunidades de su voluntad de pelear por la presidencia de la nación, pero las encuestas revelan que está muy lejos de los números de sus adversarios. Para Macri no es descabellado imaginar unas PASO entre Cornejo y De Marchi.

Respecto a las elecciones en otras provincias, destacó que el PRO puede sorprender en provincias peronistas. "Le tengo mucha fe al cambio que va a provocar Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Nacho Torres en Chubut y espero un buen candidato en Córdoba y Santa Fe", manifestó.