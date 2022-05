El misil teledirigido que la UCR le disparó a Macri tras la Convención

El titular de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gastón Manes, sostuvo hoy que ese partido tiene "los mejores candidatos" para las elecciones presidenciales de 2023 y consideró que esa fuerza definirá su política de alianzas "sobre la base de un programa y no por nombres, marketing o encuestas".



Manes, quien el viernes pasado fue consagrado al frente de la Convención Nacional del radicalismo, uno de los dos órganos de conducción partidaria además del Comité Nacional, dijo también que no cree que sea posible confluir con los libertarios de Javier Milei porque ve "difícil" que "alguien que tenga posiciones extremas coincida con las posiciones del radicalismo".



Gastón Manes, hermano del diputado nacional y potencial candidato presidencial Facundo Manes, afirmó al hablar con radio La Red que, tras la convención, el radicalismo se abocará a "armar un programa de Gobierno y un acuerdo programático, para que cuando el año que viene se definan las políticas de alianzas sea en base a ese acuerdo programático y no por personas, encuestas o marketing".





Luego de afirmar que el Gobierno de Alberto Fernández "está muy deteriorado", Manes evaluó que es "obligación" de su espacio "ofrecerle al electorado una oferta basada en las ideas y no en las personas".



En este sentido, ante una consulta sobre quién sería el candidato a gobernador del radicalismo para la provincia de Buenos Aires, señaló que "la UCR cuenta con 32 intendentes (en ese distrito) y de arranque tiene potencialmente a 32" postulantes.



"La UCR va a presentar un candidato en todos los distritos y categorías", indicó el nuevo presidente de la Convención, y se mostró convencido de que "los mejores" aspirantes están en la UCR.



"Que me disculpe el ingeniero (Mauricio) Macri, pero los mejores candidatos están en la UCR. El radicalismo ha demostrado que se ha abierto, incorporó nuevas figuras y es el espacio que mostró más apertura y más cambio", argumentó.



Hasta el momento, en la pelea por la candidatura presidencial de la UCR, están anotados Facundo Manes y el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales.