Dudas por la salida de un funcionario tras un polémico gasto millonario

El concejal electo de Tupungato por el Partido Federal Facundo Arce, recibió el viernes pasado el aval de la Oficina de Ética Pública para asumir como le pidió el Concejo Deliberante, sin embargo hasta hoy no había comunicación oficial del cuerpo para que lo dejaran entrar. En medio de esto, el edil planea seguir con la investigación sobre lo que él considera el motor de su denuncia: dos baños que le costaron 15 millones de pesos a la municipalidad y por el supuesto sobreprecio, por el que asegura que habría sido echado el director de Obras, Marcelo Elizondo. El presidente de la Cámara de Comercio de Tupungato, Sebastián Lafalla, también pidió explicaciones sobre este asunto. Desde el municipio sostienen que la renuncia del exfuncionario fue pedida por el intendente Gustavo Soto (Cambia Mendoza) como parte de “un recambio de Gabinete” y que el costo de los baños es el correcto.

Este martes se eligieron las autoridades del Concejo Deliberante de Tupungato y a pesar de que la Oficina de Ética Pública ya dio el visto bueno para que ingrese, Arce no pudo entrar aún. “Es decir que una parte del pueblo de Tupungato no estuvo representada en esa decisión”, sostuvo el edil en diálogo con MDZ. Y reflotó la situación del pedido de explicaciones por el costo de los baños de un camping municipal, que él expresa, motivó que no lo dejarán asumir rápidamente. “Es raro que dos baños cuesten 15 millones de pesos, el municipio tiene que dar respuestas”, aseveró. “Y no es casual que Elizondo se haya tenido que ir justo en esa época”, continuó.

Según informaron oficialmente desde el municipio, “los baños cuestan ese dinero porque no son dos baños. Hay un baño que está compuesto por baños de mujeres y de hombres y lo mismo el otro. Estamos hablando de una estructura que contempla 10 inodoros en total, duchas, un aparato para economizar agua, un baño adecuado para personas con discapacidad que antes no había”.

La denuncia pública de Arce por los baños- a pedido de mucha gente del pueblo, según asegura- se dio en simultáneo con la renuncia de Elizondo. Sin embargo desde el municipio de Tupungato negaron que exista relación entre ambos hechos. “El intendente hizo un recambio de Gabinete, como sucede habitualmente, se le pidió a Elizondo que dejara el cargo y él formalmente presentó su renuncia”, explicaron.

Lafalla, quien preside la Cámara de Comercio, agregó a MDZ: “Como ciudadanos estamos pidiendo explicaciones. No entendemos cómo baños que ya existen cuesten 15 millones de pesos. Es más, la licitación era por 11 y ahora cuestan 15. Y también pretendemos que nos digan por qué renunció Elizondo. Nos tienen que dar explicaciones. Y sino nos conforman las explicaciones que nos dan, tendremos que hacer una denuncia”.

Otro dato que llama la atención entre quienes se quejan por el costo de los baños es que una cancha de césped sintético que está haciendo el municipio les cuesta lo mismo que los baños: un poco más de 15 millones de pesos. “Es inexplicable”, dicen.

La persona que reemplaza a Elizondo es el arquitecto Néstor Cannata, quien era el subdirector de Vivienda. “Néstor Cannata es hoy el actual director de Obras”, aseguraron desde la comuna. Además, negaron que exista ningún tipo de sobreprecios en las obras que Elizondo haya llevado adelante.