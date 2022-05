Alberto Fernández respondió a las críticas K: "Nadie es dueño del Gobierno"

El presidente Alberto Fernández le respondió a Andrés "El Cuervo" Larroque y aseguró que "nadie es dueño del gobierno; el gobierno es del pueblo" durante un acto del gabinete federal del programa Capitales Alternas que se realiza este martes en General Pico, en la provincia de La Pampa.

El mandatario señaló que se siente "orgulloso de ser peronista" y ratificó que "la obra pública es el gran motor que levanta las economías del país".

"Si se quieren quejar de mi peronismo, quéjense, pero estoy orgullo de ser peronista. Donde hay una necesidad hay un derecho, eso me lo enseñó Evita y estoy convencido de que es así", agregó en el acto del gabinete federal.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández encabeza el acto del Gabinete Federal del programa Capitales Alternas en la ciudad de General Pico.

Luego Fernández destacó que "estamos en el camino correcto" y que "la economía y el empleo no paran de crecer". "El trabajo ahora es distribuir ese crecimiento. Todos los ministros tienen que trabajar para que el bolsillo de los argentinos se llene de plata, para que distribuyamos mejor los recursos que generamos. Vamos a poder hacerlo. Este no es mi gobierno, es el gobierno de ustedes y ustedes me van ayudar a hacerlo", completó el mandatario.