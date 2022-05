Tras idas y vueltas, ¿nuevo guiño de Javier Milei a Juntos por el Cambio?

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a hacer referencia a lo que podría ser una posible unión entre su persona y Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de 2023, luego de diversas especulaciones y cruces entre dirigentes de la mayor coalición opositora y el legislador libertario para el armado de fórmulas presidenciales.

En ese sentido, Milei sostuvo en diálogo con CNN Radio: "Si los halcones de Juntos por el Cambio quisieran ir por una opción liberal de verdad, los recibimos con los brazos abiertos. Incluso estaríamos dispuestos a hacer una interna y acompañar si no fuéramos los ganadores. El enemigo común es el kirchnerismo. El tema es qué construcción puede derrotarlos en las urnas pero después sostenerlo en la gestión".

Sin embargo, marcó la cancha y advirtió: "Yo no tengo nada que ofrecerle a Mauricio Macri. Yo dejo abierto el espacio, si quieren venir los recibo. Pero no recibo colectivistas, me parece que es contaminar. En mi óptica el Estado es el enemigo".

"Horacio Rodríguez Larreta no es derecha. De pensamiento es un socialdemócrata con un fuerte perfil intervencionista. No es muy distinto a un kirchnerista, la única diferencia son los modos", añadió.

Posteriormente fue consultado si sería ministro de Economía de Macri y respondió que "acompañar es acompañar. Es no convertirse en alguien que pone palos sobre las ruedas. Si alguien me eligiera para una determinada función, lo evaluaría. No lo pienso mucho tampoco porque estoy haciendo todo como para ser presidente yo".

Javier Milei expresó en reiteradas ocasiones que será candidato a presidente de la Nación. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Revelaciones sobre su Gabinete económico

Asimismo, Milei indicó en la misma entrevista que ya tiene en mente quién sería su ministro de Economía ante un eventual triunfo en las elecciones presidenciales. El diputado libertario mantuvo el misterio y no especificó nombres, pero afirmó que "es un cuadro hermoso". Y concluyó: "Les puedo asegurar que el ministro de Economía de mi gabinete es híper ortodoxo. Le gusta la motosierra tanto como a mí".