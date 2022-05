Todos se empoderan: la UCR dentro de JxC y el massismo gana terreno en el FdT

¡Al fin terminó la semana! Estos 5 días fueron los más intensos del mes producto de renuncias y cambios en el gabinete Económico, la huida del kirchnerismo del Gobierno, la liberación del cepo cambiario para la industria petrolera para incentivar la inversión en Vaca Muerta y la suba del mínimo no imponible de ganancias del 24% alcanzando aquellos salarios que sobrepasan los $280.000 en bruto.

Al mismo tiempo, el viernes cerró con la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical que declaró su su lealtad a la alianza con el PRO dentro de Juntos por el Cambio. Además, los correligionarios se encuentran entusiasmados para el 2023 y por eso proclaman que "la crisis de liderazgo" que posee el partido dirigido por Patricia Bullrich puede ser "una ventana para que una lista radical pueda vencer en las PASO y competir mano a mano" con el Frente de Todos por el sillón de Bernardino Rivadavia.

Por otro lado, la Mesa del Poder integrada por Marcelo Arce, Rubén Rabanal y Alejandro Cancelare tuvo la participación del referente radical Ernesto Sanz, quien definió que "el radicalismo está llevando adelante su plan de gobierno" y que esperan "profundizarlo" cada vez más si logran ganar las presidenciales del año que viene.

Tras la crisis del PRO: el radicalismo se agrandó en Juntos por el Cambio

Ernesto Sanz explicó en la Mesa del Poder que el radicalismo está llevando a cabo su plan de gobierno para 2023 y se hace evidente en las acciones de sus integrantes tanto de gestión local como la estrategia en el Congreso.

Ernesto Sanz

En particular, el referente radical puso en claro que su partido tendrá una "visión esperanzadora para los argentinos" que ya dan por sentado que el Frente de Todos "no se les cae una medida de cómo salir del embrollo institucional, político y económico" que Argentina está transitando. “Sabemos que quien asuma el año que viene las riendas del país tendrá que tomar decisiones difíciles y por eso como partido preferimos tener un plan de gobierno, antes que nombres que atraigan votos de los ciudadanos", comenzó diciendo.

En plena Convención Nacional del radicalismo, la senadora nacional Carolina Losada confirmó que el diputado liberal José Luis Espert estará dentro de Juntos por el Cambio . Para algunos eso permite especular que algunos radicales también pueden estar pensando en sumar “al fenómeno Javier Milei”. No todos: Sanz confirmó que "la UCR no ha hablado de ensamblar las ideas libertarias al movimiento y menos en unir al diputado nacional”.

El radical destacó la unión de la UCR y remarcó que "la crisis de liderazgo del PRO" está provocando que los correligionarios "no den a torcer el brazo" dentro de Juntos por el Cambio, porque pretende presentar en las PASO del 2023 "una lista completa compuesta por puros radicales". “En este momento, el radicalismo está unido y estamos mejor posicionados a nivel nacional que la última vez que nos presentamos en una lista PASO presidencialista. Me acuerdo, que fui candidato y sabíamos que íbamos a perder con el PRO, ya que Macri, Vidal y Larreta poseían una adhesión que no teníamos, pero ahora cambió”, afirmó.

Entonces argumentó que los correligionarios están optimistas para 2023, ya que poseen a miembros de la UCR que han transformado “provincias planeras en productivas” y lo graficó por medio de la gestión de gobierno de Gerardo Morales en Jujuy y las transformaciones políticas de Alfredo Cornejo en Mendoza. “Jujuy pasó de ser una provincia planera a ser un Estado productivo. Hoy Morales instaló la idea de crear nuevas industrias productivas como el cannabis y la generación energética por intermedio del litio. En Mendoza, se logró mejorar la Justicia y no agrandando los miembros que integran la Corte, sino modificando los códigos procesales que aceleraron los procesos judiciales”, describió.

Otra ventaja que tuvo el partido en territorio bonaerense, según Sanz, fue que "los hermanos Manes" hicieron que "los radicales lleguen a sectores, que antes no llegaban y nos permite proyectar nuestras ideas". “Gastón Manes consolidó al radicalismo bonaerense y para tener un apoyo adicional, sí queremos llevar nuestro nacional necesitamos a Buenos Aires, porque poseen una gran densidad poblacional. Luego, Facundo Manes recolectó votos de una manera no convencional del partido. Ya que, antes la UCR no tenía el apoyo de los sectores más vulnerables del conurbano y hoy lo tenemos, por eso estamos entusiasmados”, concluyó.

Massa avanza en ausencia del kirchnerismo

Ante la insistencia de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Alberto Fernández decidió subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. La suba será de un 24% e incluirá a los trabajadores que reciban una remuneración bruta de $280.792 .

Para Rabanal este medida no tuvo el análisis financiero del albertismo con detenimiento y el Ejecutivo decidió lanzarlo solo por no perder más terreno desde lo político. Por ende, el massismo ganó la primera batalla dentro del Frente de Todos y pica en punta dentro del ambiente de debilidad del gobierno de Alberto Fernández. Martín Guzmán sigue siendo el ministro de Economía de los argentinos y en ese juego no es una dato menos. La incógnita sigue siendo el nivel de acuerdo real que existe entre Massa y Cristina Fernández de Kirchner en toda esta crisis. . “El manejo político del presidente Alberto Fernández está desdibujado y aceptó subir el mínimo no imponible de ganancias sin haber analizado ni el costo fiscal, como siempre se hace con este tipo de medidas. Seguramente, le dijo a Guzmán bajemos la cabeza para no generar otro conflicto y sigamos”, argumentó Rabanal. Ante esto, Marcelo Arce recordó que Massa apretó al presidente y si no le aprobaban la iniciativa, el diputado le había manifestado a Fernández, que "tarde o temprano, el impuesto sería aprobado en Diputados" con el consenso de Juntos por el Cambio.

Convención Nacional de la UCR: el radicalismo llegó al conurbano y le marca la cancha al PRO

Para terminar la semana, el radicalismo se reunió en La Plata y manifestó que “está más dentro que nunca” en la coalición de gobierno de Juntos por el Cambio. La Convención Nacional de la UCR marcó la unión del radicalismo con el PRO y declaró las nuevas banderas que enarbolarán de cara a las Paso de 2023.

Según Cancelare, el radicalismo no tuvo que debatir nada en este plenario, porque "ya lo había hecho hace 7 meses atrás". Por esta razón, la UCR afirmó algo que nunca ha hecho en todo este tiempo como partido político y fue poner sobre la mesa de discusión, “el bajar déficit fiscal, es decir reducir el gasto público”. “El documento del radicalismo estuvo compuesto por una sustentación tanto política como de gestión de todos los movimientos que integran a la UCR, que admitieron bajar el gasto público del Estado. Cosa que les incomoda hablar algunos radicales, pero está fue la pieza que más se destacó dentro de la convención”, concluyó el analista.

La Mesa del Poder edición nacional

La apuesta periodística de MDZ que analiza la política y la sociedad con la participación de Marcelo Arce, Rubén Rabanal y Alejandro Cancelare. El programa se emite todos los lunes y viernes de 20 a 21 por MDZ Radio.