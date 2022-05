Kicillof acusó a los dirigentes de JxC de competir "para ver quién tiene la postura más extrema"

“Parece que los dirigentes de JxC parecen embarcados en una competencia para ver quién es más extremo o dice la 'guasada' más grande. Están corridos por (Javier) Milei. Si se trata de perseguir el delito hay que hacerlo seriamente. No se puede afirmar que se va a entrar con 'la metra' en el conurbano”, señaló Kicillof en declaraciones al canal C5N.



“Además tienen una cobertura mediática formidable y pueden decir cualquier cosa. No pueden resistir dos minutos de un debate serio. En 2015, (Mauricio) Macri mintió. Prometía que no habría tarifazos; no iba a ir al FMI y que sacaría el impuesto a las Ganancias. Hicieron todo lo contrario. Ahora, montados a un descontento, tras la pandemia y un contexto internacional difícil, nos cuentan que quieren hacer todo eso que hicieron pero más rápido, más a fondo”, remarcó el gobernador.



En cuanto al crecimiento de la figura del diputado libertario Javier Milei, Kicillof consideró que expresa “ideas del siglo XIX que no son nuevas” y afirmó que el economista “nunca se pelea con las corporaciones ni se enfrenta al poder”.



“Estamos en una realidad en la cual debemos regular a las corporaciones. De un lado están las farmacéuticas, los bancos, las alimenticias y las energéticas, que son el poder real, y del otro la gente. La Unidad del Frente de Todos (FdT) tiene que ser con la gente. Y nuestra riqueza está en la capacidad de dar los debates internos", advirtió.



En cuanto a su gestión, Kicillof recordó que durante el gobierno de María Eugenia Vidal “se desinvirtió en educación, salud, infraestructura y seguridad”, y que su administración lleva a cabo “una tarea de reconstrucción” en el distrito.



En lo referido la seguridad, afirmó que la provincia “está cambiando la formación policial, requipando y fortaleciendo el salario” y criticó a María Eugenia Vidal, de quien dijo que "hablaba de seguridad con cartelitos y frases lindas pero desinvirtió en seguridad. Estamos tratando de equiparar los sueldos de los policías con los salarios de la Federal”, concluyó el mandatario.