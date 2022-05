Luis D'Elía felicitó a Alberto Fernández por sus apoyo a Cuba y Venezuela

Luis D´Elia se pronunció a favor de la postura de Alberto Fernández al cuestionar el bloqueo de EEUU a Cuba, Nicaragua y Venezuela. El presidente asistió a la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe donde pronunció un discurso que tuvo una gran repercusión en todos los sectores del oficialismo y la oposición.

Alberto Fernández dejó clara su postura en la cumbre diciendo que: “En nuestro continente tenemos un país que lleva seis décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede. Tendríamos que estar muy avergonzados de que eso pase en nuestro continente. En nuestro continente un país hace cinco años está bloqueado por una disputa política y en plena pandemia lo bloquearon, cuando la solidaridad era más necesaria que nunca”.

III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe | La historia se repite. En el norte del mundo pasan las guerras y en el sur las padecemos. ¿Cuánto tiempo más vamos a sufrir en silencio el hambre y la carencia? Yo no me callo más. pic.twitter.com/gjwMJr8V4U — Alberto Fernández (@alferdez) May 26, 2022

“Yo me pregunto, si en verdad no deberíamos unir voces para decirle al Norte: ¡Paren! ¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices con nuestro silencio? Esa es la pregunta que debemos hacernos. En lo que a mí concierne, no me callo más. Lo que digo acá lo digo en el Norte y sería maravilloso que se sumen a mi voz, la voz de cada uno de los países que hoy sufren esa realidad”, proclamó Alberto Fernández en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Ante estas declaraciones, el dirigente social de la organización “Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat”, Luis D´ Elía, felicitó al mandatario argentino diciendo: “Extraordinario Alberto Fernández cuestionando el bloqueo y exclusión de EE.UU a Cuba, Venezuela y Nicaragua poniéndole claros condicionamientos a la `Cumbre de las Américas´ “.

Extraordinario @alferdez cuestionando el bloqueo y exclusión de EE.UU a Cuba, Venezuela y Nicaragua poniéndole claros condicionamientos a la "Cumbre de las Américas" — Luis D'Elia (@Luis_Delia) May 27, 2022

Por otro lado, el canciller Santiago Cafiero y su par mexicano, Marcelo Ebrard, durante una conferencia de prensa conjunta en el Distrito Federal, volvieron a marcar el rechazo de ambos países a la determinación de Estados Unidos de dejar afuera del foro continental a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además, Cafiero y Ebrard no dieron una respuesta cerrada sobre si los presidentes Alberto Fernández y su par mexicano, Manuel López Obrador (AMLO), participarán o no del evento de Los Ángeles.

Se informó, además, desde el Palacio San Martín que habrá una "contracumbre" impulsada por el Gobierno Nacional junto con México una reunión que incluya a jefes de estado y jefes de misión. Fue acordado por Cafiero con el Canciller Ebrard. Sería también en Los Ángeles, pero sin contraponerse a la agenda oficial. Será un desayuno en el centro de convenciones donde se hará la cumbre detallan desde Cancillería.