Alberto Fernández forzó a Martín Guzmán a ceder ante Sergio Massa y se viene otro round por transporte

Martín Guzmán quedó aislado en el Gabinete nacional con el único apoyo de Alberto Fernández. No es poco contar con el blindaje político del presidente. Sin embargo, tampoco es suficiente. El Ministro de Economía tiene demasiados frente abiertos dentro del Gobierno nacional y comienza a quedar sin margen de acción. Ya enfrentado con Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, Guzmán salió a desafiar a Sergio Massa calificando de "obviedad" su pedido para subir el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Pero la insurrección duró poco.

"No te pelees con Massa, haceme caso", fue el consejo, casi en tono paternal, de Alberto Fernández a Martín Guzmán. La aritmética electoral demostró que Máximo Kirchner y Sergio Massa fueron los socios fundadores del Frente de Todos. Y que el presidente llegó a la Casa Rosada gracias a la postulación realizada por Cristina Fernández de Kirchner en Facebook en 2019. Por eso el ministro de Economía no está en condiciones de agitar la interna con Massa. En medio de la tregua que el "albertismo" intenta ensayar con el kirchnerismo, Guzmán salió a provocar al jefe del Frente Renovador demorando la suba del mínimo no imponible en Ganancias. Demasiados frentes políticos abiertos para un funcionario que luego de dos años de gestión no logra controlar la inflación.

El desafío que obligó a Alberto a salir a mediar en favor de Massa. El presidente se comunicó con titular de la Cámara de Diputados y le adelantó que Guzmán acataría su pedido. No quedaba otra salida. Massa ya había redactado un proyecto de ley que con apoyo de Máximo Kirchner y de la oposición actualizaba el mínimo no imponible del impuesto para que los salarios actualizados a partir de las paritarias no quedaran alcanzados por el gravamen. Que los salarios le ganen a la inflación es una máxima política impuesta por La Cámpora en el Frente de Todos. Y la suba del mínimo no imponible es una bandera política y económica de Massa desde 2013, además de una señal a la clase media para apalancar el voto de ese sector en la coalición de Gobierno.

Luego del acuerdo con el FMI y la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatural del bloque del Frente de Todos, Guzmán ya no tenía margen para seguir sumando enemigos. La tensión entre el massismo y el ministro escaló además la semana pasada puertas adentro de la reunión de Gabinete. Allí hubo un cruce con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, por la quita de subsidios al transporte en las provincias. La medida, resistida por los gobernadores, diluye la estrategia de armar una liga de mandatarios provinciales para enfrentar a Horacio Rodríguez Larreta por la política de subsidios que recibe el AMBA.

Para ello, la unidad del Gobierno es fundamental para el presente y el futuro de las familias argentinas. Es esa unidad la que nos permitirá hacer realidad el contrato que firmamos con la sociedad en 2019 y que hoy cada uno y una que confío en nosotros nos reclama.#ElTrenNosUne pic.twitter.com/BE2yDe8Vv8 — Sergio Massa (@SergioMassa) May 24, 2022

Por eso, y en un nuevo desafío a Guzmán, en Diputados preparan una convocatoria para juntar a los gobernadores con Guerrera, un funcionario que viene del Frente Renovador y reporta directamente a Massa. Los mandatarios trabajan en un borrador de proyecto de ley para crear un nuevo régimen de distribución de los subsidios con un boleto mínimo y un pedido explícito para eliminar los subsidios a las líneas de colectivos que circulan dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mantener sólo los fondos para las interurbanas.

Además propondrán crear un consejo federal que determine actualizaciones en las tarifas cada 90 días Este régimen nacional único de subsidios estaría destinado a financiar el costo del litro de combustible y el pago de salarios del sector. El resto de los gastos debería cubrirse a través del precio de la tarifa o de fondos que aporten las provincias.