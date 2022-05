Los 10 mandamientos de Martín Guzmán para enfrentar la ofensiva de Cristina Fernández de Kirchner

El ministro de Economía, Martín Guzmán, salió a responderle a Cristina Fernández de Kirchner luego de su crítico discurso del viernes pasado en Chaco. El funcionario resiste la embestida de La Cámpora con definiciones técnicas pero con el único respaldo político del presidente, Alberto Fernández. Desde Casa Rosada salieron a respaldar sus 10 mandamientos. A continuación las principales definiciones sobre la vicepresidenta, el FMI y la interna en el Frente de Todos:

"(Durante el gobierno de Cristina) hubo una protección social muy activa: la AUH fue un gran logro. Una fuerte recuperación de los ingresos de las jubiladas y los jubilados. Hubo logros importantes, pero también hubo problemas de consistencia macroeconómica. Para que todos esos logros se puedan sostener en el tiempo tiene que haber consistencia macroeconómica. *Lo que nosotros estamos haciendo es unir el corto con el mediano plazo para que los logros se sostengan en la Argentina.*

"(Durante el gobierno de Cristina) hubo una evolución en la cual, parte de lo que hoy se discute fue dañado. Por ejemplo, hubo una pérdida muy fuerte de reservas. También hubo algo muy bueno: una reestructuración profunda y necesaria de la deuda, que le dio al país espacio para desarrollarse. Pero después *tuvimos una situación en la cual la dinámica externa no era sostenible".

"El no acuerdo con el FMI era ajuste. Lo que había que lograr era un acuerdo de no ajuste, y eso fue lo que logramos. Lo que nosotros planteábamos era que sin un acuerdo con el FMI iba a haber menos dólares, no más dólares. Y cuando en la Argentina hay menos dólares hay ajuste. El no acuerdo era ajuste. Lo que había que lograr era un acuerdo de no ajuste, y eso fue lo que logramos".

"Sabíamos que marzo iba a ser el peor mes en términos de inflación. Abril es menos malo, pero tenemos un problema en la Argentina con la inflación y hay que atacarla con firmeza, de forma decidida, y eso requiere de un programa económico consistente. Desde el Gobierno Nacional mantenemos un compromiso firme con este programa porque consideramos que *es un programa para la recuperación económica* que va a sentar las condiciones para bajar la inflación".

"Cuando un país lleva mucho tiempo con inflación de dos dígitos, eso tiende a generar una desconfianza en la moneda. *No es consistente pensar que el Estado puede vivir de vivir prestado o emitir una moneda que la gente quiere menos. Si decimos que hay bimonetarismo, al mismo tiempo tenemos que ser cuidadosos con la emisión. Y si no abunda el crédito hay que tener cuidado con lo fiscal y elegir dónde se utilizan los recursos".

"En la cuestión del programa hubo una parte de nuestro espacio político que no apoyó, votó en contra, es una realidad y es fáctico. Más allá de eso que, por supuesto tiene un impacto en las expectativas, y eso es indiscutible, es un proceso que es un paso adelante en la Argentina. Un poco lo que pasa con el debate que se está dando, el debate de ideas, es que alguno puede decir ¿qué va a pasar con este programa? ¿se hace o no se hace? Es una novedad".

"No está muy acostumbrada la Argentina a que los debates internos de una fuerza política sean públicos. ¿Cuáles son las disputas de poder que realmente importan para la Argentina? Son aquellas que logran obtener un resultado de los conflictos que nos fortalecen como Nación, que fortalecen también a las trabajadoras y trabajadores y jubilados. Es bienvenido el debate de ideas. Hay cuestiones que en cierto momento han andado y otras cuestiones que no han andado. Nosotros lo que hemos trazado es un programa sobre bases que consideramos firmes, sensatas, para que esto ande".

"Uno se pregunta en qué país del mundo ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social tener subsidios energéticos por 3 o 4 puntos del Producto. ¿En qué país del mundo funciona que haya déficits persistentes financiados por una moneda que la gente, por la inflación, empieza a dejar de querer? *No hay evidencia, ni ninguna articulación teórica que diga que eso funciona".

"(Sobre la actualización tarifaria) el Gobierno ha decidido un curso de acción y se va a seguir con esa base. Estamos plenamente convencidos de que esto le hace bien al país".

"Es fundamental cuando pensamos todo el esquema de políticas mirar el conjunto y decir dónde invierto los recursos. Los invierto en lo que me va a dar trabajo, divisas, valor agregado en la economía y no en cosas que no terminan ayudando al funcionamiento de la economía, como por ejemplo los subsidios energéticos que, no segmentados, favorecen a los ricos. La energía es hoy donde tenemos las oportunidades más transformacionales para nuestro país".

"Hay un objetivo absolutamente compartido por todos los que formamos parte de este gobierno: que el salario real debe crecer. Están las condiciones dadas para que se vayan fortaleciendo los salarios reales y la dinámica sea menos heterogénea que el año pasado. Hay un objetivo absolutamente compartido por todos los que formamos parte de este gobierno: que el salario real debe crecer, ese es un objetivo. El crecimiento debe ser compartido, debe ser equitativo. Si no hay equidad en el crecimiento, eso no es una recuperación, no es desarrollo*. La desigualdad personal de los ingresos bajó en 2021; se crearon 1.200.000 puestos de trabajo casi".



"Lo que me ocupa es que Argentina pueda seguir en la senda de la recuperación económica. La recuperación económica es muy clara, es fuerte. El año pasado la producción creció más de 10%, se crearon casi 1.200.000 millones de puestos de trabajo, la tasa del desempleo bajando del 13% en 2020 a 7%. Estamos dando pasos importantes buscando *unir el corto plazo con el mediano plazo que es algo a lo que no estamos demasiado acostumbrados en la Argentina*, para que el país siga en una senda que sea de desarrollo económico de verdad. Para eso es fundamental seguir adelante con un esquema de política económica que sea consistente, es decir, que se pueda sostener en el tiempo, que apunte a estos objetivos de empleo, y poder contener y luego bajar la inflación.

"El salario Mínimo, Vital y Móvil, es una obviedad que también tiene que haber cierto adelanto para asegurar que el SMVyM crezca en términos reales. Lo mismo hicimos con el refuerzo de ingresos para los sectores que no reciben ingresos formales. Por supuesto que estamos de acuerdo con la idea de que el SMVyM le gane a la inflación. Ahora, esto se discute en el Consejo del Salario. Vamos a mantener la discusión en el Consejo del Salario apuntando a que el SMVyM crezca en términos reales".

"La acumulación de reservas es absolutamente fundamental. Es necesaria para poder atacar el problema de la inflación. Es lo que ancla la estabilidad cambiaria".