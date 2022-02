Horacio Rodríguez Larreta cruzó fuerte al Gobierno por el traspaso de colectivos

Horacio Rodríguez Larreta expresó su molestia ante la decisión del Gobierno nacional de traspasar una parte del servicio de colectivos a la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que se trata de "un avance sobre la autonomía" de esa jurisdicción y que implicaría además una quita importante de subsidios y un aumento en el precio del boleto.

"Es una muestra más de los embates, un avance sobre la autonomía de la Ciudad. Ya sucedió con el recorte de la coparticipación", recordó esta mañana Horacio Rodríguez Larreta en un acto en el Centro de Monitoreo Norte del Anillo Digital, refiriéndose a la decisión unilateral del Gobierno nacional de quitarle 40.000 millones de pesos en fondos coparticipables.

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño aseguró que "es otra vez el Gobierno nacional contra la Ciudad, otra vez el Gobierno nacional contra los ciudadanos y contra millones de argentinos que circulan por la ciudad, tanto porteños como de la Provincia".

Quitarle el subsidio al transporte es otro embate del Gobierno nacional contra la Ciudad y su autonomía. No solo es ir en contra de un distrito; es ir contra los ciudadanos. pic.twitter.com/SPboJ76man — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 10, 2022

"Tenemos que volver a ser un país federal y esto supone respetar la autonomía de cada distrito. Acá no puede haber ningún traspaso de funciones que no esté coordinado, que no esté acordado", resaltó.

De todas formas, Horacio Rodríguez Larreta manifestó que desde la Ciudad "siempre estamos a favor del diálogo", aunque insistió que desde Nación "están yendo contra los ciudadanos que viven y circulan en la Ciudad".

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, convocó a funcionarios del Gobierno de la Ciudad para negociar el traspaso de las 34 líneas de colectivos cuyo recorrido abarca íntegramente el territorio porteño. Detrás de la decisión política, hay una discusión sobre qué administración se hará cargo de los subsidios y cuál será la tarifa del boleto, hoy en 18 pesos.

En 2021, esos subsidios fueron de alrededor de 14.600 millones de pesos. Actualmente ese costo se afronta casi en partes iguales, unos 7.000 millones de pesos aporta cada parte, según publicó Infobae.