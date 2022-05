La justificación del Gobierno por los exorbitantes subsidios

A comienzos de semana, MDZ publicó una nota titulada "La exorbitante suma que utiliza el Gobierno para subsidiar el transporte". En la misma, se detalla que, cada día, el costo de todas las líneas es de $63 millones y que las arcas provinciales se hacen cargo del 85%. También hace referencia a que en julio el boleto subirá a $40 y por ahora no habrá más incrementos.

El secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, habló en MDZ Radio al respecto y dijo que "los números en el Estado siempre son enormes. Esta es una cifra muy grande, sin dudas. Pero lo que hay que ver es qué se está pagando, para qué y cuáles son los parámetros en los que podemos situar ese monto, porque obviamente para cualquier persona eso es una barbaridad de plata y para cualquier Estado también. Sin embargo, podemos compararnos con la Mendoza de antes o con el resto del país hoy".

Contó que cuando Cambiemos asumió la provincia, en 2016, desde hacía 6 meses no se pagaba el transporte, los choferes desde hacía 2 meses no cobraban sus sueldos y había un parque móvil bastante deteriorado, con una promesa de licitación que no se hizo.

"A nosotros nos tocó la licitación, se implementó el MendoTran, que fue una política de Estado, y subió un 25% la cobertura del área metropolitana de Mendoza, llegamos hasta el Carrizal en el sur, arriba de Algarrobal en Las Heras, el este de Maipú y Luján, en zonas rurales. Fue difícil la implementación, tuvimos inconvenientes, pero con el tiempo y la ayuda de los usuarios lo pudimos ir salvando. Hoy, tenemos un 30% más de usuarios del sistema que el que había en aquella época, es decir que en aquel momento el sistema era malo y caro", justificó Mema.

A partir de la nota de MDZol, que dice que "Mendoza aún mantiene el pago por kilómetro recorrido. Según aseguran desde el Gobierno, el costo es bajo comparado con otras provincias pero acá las empresas tienen menos riesgo porque su cobro no depende de la cantidad de pasajeros", el Secretario de Transporte dijo que a su entender es "una editorial anti empresa. Porque el kilómetro recorrido es una unidad de medida, así como el metro cuadrado, que se utiliza tanto en el transporte de carga como en el de pasajeros, y después está como se paga".

"Para mantener el sistema con la cuarentena estricta, siendo la única provincia del país después del AMBA que pueda mantener el transporte público de pasajeros funcionando, estuvimos con frecuencias al 40%. Teníamos una estructura montada para andar al 100 que anduvo durante casi un año en un promedio del 50%. O sea, que el Estado se ahorró ese 50% y además pudo mantener el sistema funcionando. Eso también es parte del kilómetro recorrido", aseguró.

El funcionario dijo que pagar así les permite que la planificación sea del Gobierno y no por la demanda. "Porque si vamos a un esquema por pasajero, como hubo hasta 2002, se quedaría todo en la Ciudad y no iría un colectivo al sur de Luján o al este de Maipú, porque no es rentable básicamente".

Entonces, volviendo al comienzo, "¿es o no exorbitante la suba? - preguntó retóricamente Mema- El kilómetro tiene el costo del sistema para funcionar, que se saca en base a cuanto cuesta el personal, las unidades, el combustible, mantener las unidades, la amortización de las mismas, vestir al personal, etc. Está todo detallado, y a partir de eso se establece un monto, se divide la cantidad de kilómetros que recorre con la cantidad de colectivos que tenemos y ahí se llega a aquella cifra".

"En Rosario, el costo del kilómetro recorrido es de 325 pesos -en Mendoza cada empresa cobra entre 196 y 212 pesos por kilómetro recorrido- . Casi el doble, porque acá tenemos un sistema inteligente de transporte: ahora contamos con datos que no existían, sabemos cuántas transacciones tenemos, cuántos kilómetros recorre, en dónde, a qué hora, en qué momento, hasta cuándo. Hoy la app 'Cuándo Subo' permite al pasajero saber cuánto falta exactamente para que llegue cada colectivo, pero primero que nada la usamos nosotros para controlar y con eso generamos una planificación del transporte en base a la demanda".

Por eso Mema dijo que si agregan colectivos que van en momentos que no tienen pasajeros o ponen el triple de colectivos el sistema saldría el triple de caro, tal y como pasa -según él- en el resto del país, "donde la semana pasada hubo 3 días sin transporte porque no pagan los sueldos".

Para concluir aseguró que el análisis no debe pasar por cuánto le sale al Estado, sino que "primero es planificar, buscar un costo eficiente y luego poder pagarlo. Nosotros asumimos con un Estado quebrado y hoy es eficiente y ordenado en cuanto a las finanzas".

En este enlace podés escuchar la entrevista completa a Natalio Mema en MDZ radio.