La estrategia del peronismo para sostener a Alberto Fernández y terminar con el liderazgo K

El politólogo de MDZ Radio, Paulino Rodrigues, habló sobre la presencia del presidente en el Tedeum y a propósito de esto contó cuál sería la estrategia de Alberto Fernández para concluir el año y medio de gestión que le queda por delante y quiénes lo respaldan en la lucha contra el kirchnerismo.

Según Paulino Rodrigues, hay un intento de Alberto Fernández por reinstalarse en el centro de la escena, pero "en realidad es un intento, tras el empoderamiento a Guzmán, por encontrar aire en la política económica que no está hallando ni en términos políticos hacia adentro ni en términos de liderazgos personales ni de gestión, como sellos distintivos".

Entonces, "en un contexto de commodities que vuelan, de precios internacionales históricos e inéditos, con un viento de cola formidable que arrastraría a cualquiera, el auto que conduce Alberto Fernández parecería moverse con freno de mano y mirando el espejo retrovisor".

"Quizás empiece a sacarle el freno de mano, que es lo que tiene más cerca, y desconocemos si además mirará efectivamente por el parabrisas. Pero ese es el intento que está tratando de hacer el presidente, empujado por muchos, que en realidad no adhieren a él, no cobijan su liderazgo, no imaginan un futuro de Alberto Fernández, sino que a partir de él quieren terminar en este año y medio que resta de gestión, primero con la hegemonía del kirchnerismo dentro del Frente de Todos y al mismo tiempo, dentro del peronismo, con esa lógica de que con Cristina no se puede pero sin ella no alcanza", siguió.

Por lo que, para Paulino Rodrigues, los peronistas no kirchneristas "van a ir por eso, yo creo que a esta altura las cartas están dadas así, en este letargo de gestión donde todo levita, donde nadie es echado, salvo algunas personas que se van, como Feletti motivado por Cristina, pero el resto se queda".