Otra funcionaria kirchnerista renunció junto a Feletti

Roberto Feletti no fue el único funcionario kirchnerista que presentó su renuncia el lunes. Junto con el ex secretario de Comercio, también se retiró Liliana Schwindt, ex subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, que hasta la semana pasada estaba bajo la órbita de Matías Kulfas, en el ministerio de Desarrollo Productivo.

Tras la salida de Feletti, la funcionaria también presentó su renuncia a través de su cuenta de Twitter. Schwindt, licenciada en Servicio Social, fue diputada por el Frente Renovador de Sergio Massa, pero en el último tiempo respondía a

Máximo Kirchner y también recibió la orden del Instituto Patria de dejar su puesto.

?En el texto de renuncia, Schwindt le agradece a Feletti por haberle dado la confianza para trabajar "codo a codo durante estos meses compartidos".

Presenté mi renuncia indeclinable al cargo de Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores. Quiero agradecer a @RobertoFeletti por permitirme formar parte de su equipo y por brindarme la confianza para trabajar a su lado durante estos meses. pic.twitter.com/IB1avdQ6CO — Liliana Schwindt (@LILIDEOLAVARRIA) May 23, 2022

La funcionaria presentó su renuncia indeclinable al entender que llegó siendo parte del equipo del ex secretario de Comercio y que, "si éste se retira, debo hacer lo mismo".

"Quiero agradecer a @RobertoFeletti por permitirme formar parte de su equipo y por brindarme la confianza para trabajar a su lado durante estos meses", señaló la exdiputada en el tuit donde presentó la renuncia.

"Más allá del poco tiempo, desde la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores hemos continuamente impulsado iniciativas para concientizar a las y los ciudadanos sobre sus derechos como consumidores y sobre cómo protegerlos", dice en su carta de renuncia.

También destaca que respondieron con celeridad a los reclamos recibidos y actuaron para proteger a los usuarios y consumidores. “En la Argentina, todavía nos falta mucho en materia de defensa de nuestros derechos como consumidores y, desde el lugar en el que esté, voy a seguir trabajando para conseguirlo”, completó.