Las duras declaraciones de la fiscal anticorrupción destituida

La fiscal anticorrupción y procuradora adjunta de la provincia de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, quedó destituida del cargo debido a la resolución del 'jury' llevado a cabo por su presunta participación en asuntos ilegales. El jurado de enjuiciamiento tomó la decisión con 5 votos contra 2.

La destituida fiscal anticorrupción y procuradora adjunta de la provincia de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche.

Goyeneche reveló que se trata de "un sistema de financiación del sistema político que reacciona" y que no se trata de un partido político en cuestión que la persigue. Asimismo, la exfiscal afirmó que "trabajan por un precio sin importar de qué partido son" y que la oposición actuó con tibieza, ya que "recién tomaron conciencia en los últimos días, cuando se empezó a mover el tema a nivel nacional".

El exgobernador de la provincia de Entre Ríos condenado a 8 años de prisión, Sergio Urribarri.

La fiscal fue la encargada de investigar la estafa pública más grande de la provincia de Entre Ríos, cuyo monto fugado asciende a U$S 52 millones. La fiscal y procuradora adjunta había sido suspendida por investigar al exgobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri. El exgobernador fue condenado a 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. Asimismo, el exgobernador fue removido de su rol de embajador en Israel por el presidente Alberto Fernández.

Goyeneche, sobre una probable carrera política sentenció: "No es mi deseo, sería una gran estafa de mi parte. No soy política. Sé hacer otras cosas y considero que las hago muy bien. Me resulta insólito que me pregunten si me voy a dedicar a la política".

Por último, la fiscal opinó sobre la resolución del trámite que "creo que lo van a demorar el mayor tiempo posible. Van a integrar el tribunal con camaristas y va a ser importante controlar esa integración".