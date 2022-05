Las contundentes afirmaciones de Sergio Berni sobre Alberto Fernández y Javier Milei

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, habló de la irrupción del diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial Javier Milei en la política y lo catalogó como "una persona muy inteligente". Al mismo tiempo, el funcionario del Frente de Todos expresó que el economista liberal le cae "muy simpático" y le parece "lleno de buenas intenciones". También, Berni reveló que lo espera con las puertas abiertas.

Berni comenzó sus declaraciones sorprendiendo a los panelistas con la buena percepción hacia el diputado de Libertad Avanza. "A Milei no lo conozco pero me cae muy simpático y me parece una persona muy inteligente. Vino a interpelar la política y bienvenido sea. Todos le tienen miedo a Milei, yo soy de aquellos que le abren la puerta porque lo mejor que le puede pasar a la política en un momento de status quo es que la vengan a interpelar", expresó el ministro junto al periodista Alejandro Fantino.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

Asimismo, Berni remarcó la inteligencia de Milei y afirmó que lo recibe con las puertas abiertas: "Me parece una persona demasiado inteligente. Milei es una persona muy capaz, llena de buenas intenciones. Tiene que traducir sus buenas intenciones a la realidad. Yo no le tengo miedo, bienvenido sea. La interpelación que le hace Milei a la clase política, bienvenida sea. Argentina merece la oportunidad de ser refundada".

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

Berni también opinó sobre el primer mandatario, Alberto Fernández: "El presidente dijo que el no era peronista, sino social demócrata, aunque se enojen sus amigos peronistas. Se siente más cerca de la cultura hippie que del viejo peronismo. A una persona se la juzga peronista por lo que hace. Este modelo está carente de peronismo".

El ministro agregó un descargo sobre la la interna del Frente de Todos y dijo: "Yo no soy quien para poner en tela de juicio la decisión de Cristina Fernández de Kirchner. El día que Cristina dijo que Alberto iba a ser su futuro candidato dije 'viene el Big Bang'. Hay que volver a lo básico, a la coherencia, no necesitamos inventar absolutamente nada. ¿En qué lugar del mundo funciona un fórmula en la que el presidente haya criticado mucho en el pasado el partido en el que asume?".

El presidente Alberto Fernández junto a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa.

Por último, Berni sentenció que "los ciudadanos no lo registran a Alberto Fernández. La gente no está enojada con él sino con el sistema político que lo llevó al poder. Esto también lo paga Cristina Fernández de Kirchner. No tengo ninguna duda que ella hizo lo mejor que pudo hacer en ese momento. En este tratamiento, los efectos colaterales ya adversos fueron mucho más significativos que el efecto buscado".