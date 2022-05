La preocupante frase de Cristina Fernández de Kirchner que empujó a Roberto Feletti a la renuncia

El analista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, explicó por qué el secretario de Comercio afín al kirchnerismo, Roberto Feletti, renunció ayer en la reunión privada que tuvo con el ministro de Economía, Martín Guzmán. La intervención de Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, habría sido clave.

Burgueño comenzó contando que hasta el pasado viernes al mediodía se sabía que Feletti se iría del Gobierno pero que probablemente sería cuando se conociera el índice de inflación de mayo, es decir, a mediados de junio. Es que el ahora ex secretario de Comercio sabía que Martín Guzmán no iba a aplicar las medidas que él quería impulsar.

Feletti buscaba, fundamentalmente, "avanzar con el fallido fideicomiso del trigo, en otros fideicomisos y, lo más importante, avanzar con las retenciones". "Roberto Feletti es un convencido de que las retenciones deben pasar al 16 por ciento, en el caso del trigo y del maíz, y en el girasol al 12 por ciento. Es decir, el doble de lo que tienen actualmente", explicó Burgueño.

Roberto Feletti presentó la renuncia tras hablar con Cristina Fernández de Kirchner.

Según la información del columnista, el alfil de Cristina Fernández de Kirchner entiende que no es necesario aplicar el aumento de retenciones por ley, sino que el presidente lo puede hacer por decreto. Sin embargo, Alberto Fernández "no lo hace porque se le va el ministro de Agricultura y porque Martín Guzmán no cree en las retenciones, entre otros motivos".

Hasta el pasado viernes, la estrategia de Feletti era irse pero no repentinamente. De hecho, "la frase que él mismo habría dicho fue 'yo no doy portazos'". Pero, ¿cómo pasamos de eso a renunciar en la primera reunión de trabajo que tuvo con el ministro Guzmán? Porque cabe resaltar que no lo echaron, sino que él decidió irse.

¿Qué pasó en medio? "Habló con Cristina Fernández de Kirchner y ella le dijo algo que es muy importante en esta etapa política y económica de Argentina. -contó Burgueño-. La frase fue, más o menos, así: 'Que choque solo, vos correte'. ¿Que choque quién? Martín Guzmán".

Entonces, "Feletti esperó a la reunión que iba a tener ayer con el ministro de Economía y en cuanto se sentó le dijo que se iba y le mostró la carta que tenía lista para publicar. Guzmán la leyó y no hizo un solo gesto para retenerlo, ni mucho menos. El resto de la historia es la que conocemos", concluyó Burgueño.