La propuesta del PJ mendocino para utilizar los fondos de Portezuelo en Educación

El senador mendocino Alejandro Bermejo presentó un proyecto en el que solicitó al Poder Ejecutivo Provincial, "que en el caso que el laudo presidencial implique la imposibilidad de realizar la obra Portezuelo del Viento y se autorice a realizar obras que no sean hídricas". En este caso, pidió que se destine un porcentaje del costo de esa obra a infraestructura escolar.

"La petición se funda en la necesidad de reparar y ampliar los establecimientos escolares existentes en la provincia, como así también en la construcción de nuevos y dotarlos de conectividad y servicios básicos faltantes; La educación es clave para el desarrollo de nuestra provincia y nuestro país", reza el proyecto de Bermejo.

"Considerando la importancia esencial de la educación para el desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes, presupuesto necesario para garantizar condiciones óptimas de aprendizaje es la infraestructura y la conectividad entre otros. El desarrollo de nuestra provincia, de nuestro país, tiene su base fundamental en el desarrollo de nuestro pueblo, nuestros niños, niñas y adolescentes, a través de la educación, que como derecho humano, les permite adquirir conocimientos y alcanzar una vida plena y de calidad en sociedad", destaca la propuesta del peronismo al Gobierno de Mendoza.

Sobre las condiciones materiales de las escuelas, dijo que: "Influyen positivamente en la motivación de los estudiantes, en la mejora de sus prácticas de higiene y de salud, incrementa su sensación de seguridad y sus niveles de asistencia, lo que en conjunto repercute en un mejor logro académico".

Según indica el documento, el 39% de los establecimientos escolares de la provincia no cuenta con acceso al transporte público; el 36% no tiene acceso al gas en red, lo que agrava la situación si se considera que el 76% de los establecimientos se encuentran en zonas de bajas temperaturas; el 13% no tiene acceso a la red de agua potable. "Esto pone en evidencia los problemas que presentan los edificios escolares".

Luego, en el proyecto que tiene una extensión de seis páginas, señaló: "Entendemos que en el caso de que el laudo presidencial implique la imposibilidad de realizar la obra Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento y autoriza la ejecución de obras no hídricas, se debe destinar un porcentaje del costo de dicha obra en inversión de Infraestructura Escolar".

"Ante la posibilidad de que el laudo exija a la provincia de Mendoza, nuevos estudios de Impacto Ambiental e imposibilite de hecho su ejecución, y a su vez autorice la realización de obras que no sean hídricas es que se plantea el objeto del presente proyecto y por lo que solicito me acompañen los integrantes de este Honorable Senado", concluye el legislador mendocino.

El proyecto que presentó el peronismo

Debate por los fondos de Portezuelo

Tras las declaraciones del presidente, en las que dijo que anticipó que dará lugar al reclamo de La Pampa, tanto radicales como peronistas han acercado (o al menos declarado) qué se tiene que hacer con esos 1.023 millones de pesos. Desde la construcción del trasvase del Río Grande al Atuel en el sur, hasta inversiones en infraestructura y construcción en distintos municipios de la región sureña de la provincia y también en el Gran Mendoza.

Si bien algunos funcionarios insistieron en que el uso de esa plata se debe debatir en la Legislatura, el gobernador aguarda al laudo para saber qué autoridad tiene Mendoza sobre ese monto.