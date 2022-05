La indirecta de Alberto Fernández a quienes quieren dolarizar la economía

El presidente Alberto Fernández presentó este lunes los nuevos billetes que tendrán ilustraciones de "hombres y mujeres inmensos y trascendentales que hicieron la Patria que hoy vivimos", según indicó el mandatario. Durante su discurso no evitó lanzar una indirecta dirigida a quienes impulsan y defienden una dolarización de la economía argentina.

"La moneda es un símbolo de soberanía y un instrumento de política económica al que nunca vamos a renunciar, a pesar de que algunos muchas veces lo han querido", disparó Fernández en clara alusión a aquellas personas que desean depender la moneda estadounidense.

"Acá no hay una discusión sobre la pertinencia o no de que los animales autóctonos formen parte de nuestros billetes. Es simplemente poner en valor la dimensión de nuestra historia. Algunos quieren borrarla, que no recordemos y que olvidemos. Y nosotros creemos que tener presente nuestro pasado nos ayuda a construir un mejor futuro", comentó acerca de los billetes lanzados durante la gestión de Mauricio Macri.

Los billetes nuevos que emitirá el Banco Central.

En detalle, Juana Azurduy estará en el billete de $200 junto a Martín Miguel de Güemes. Eva Duarte de Perón seguirá en el papel de los $100. En tanto, Manuel Belgrano regresa en el billete de $500 junto a María Remedios del Valle. Mientras que San Martín estará en el billete de $1.000.

"Cuando llegamos al gobierno le dije a Miguel (Pesce) que me parecía importantísimo que recuperemos que en eso que pase cotidianamente por nuestras manos aparezcan las imágenes de los que hicieron la historia argentina. Me parecía difícil de entender que un animal reemplace a figuras de la talla de San Martín y Belgrano. Me parecía imposible silenciarlos", añadió Fernández.

Entre quienes quieren dolarizar la economía se encuentra el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien en reiteradas ocasión afirmó que un eventual triunfo en las elecciones presidenciales de 2023 dolarizará la economía. "Me junté con mi futuro ministro de Economía y planeamos la dolarización de la argentina. Si abrazamos las ideas de liberalismo en 35 años seríamos potencia mundial” señaló el libertario a fines de marzo de este, cuando dejó en claro que quería llegar a ser jefe de Estado.