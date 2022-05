Alberto Fernández insistió con una suba de retenciones y desafió a la oposición

Tras la polémica que se generó el viernes pasado, el presidente Alberto Fernández volvió a asegurar que las retenciones son el mecanismo "idóneo" para desacoplar precios y frenar la suba de los alimentos.

"Yo creo que tenemos desacoplar los precios internos de los externos y para eso las retenciones son un instrumento idóneo. Y para eso necesito una ley, pero tengo una oposición que dice que no quiere que se toque ese tema", aseguró el presidente en diálogo con la radio 990.

La semana pasada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aseguraron que el Gobierno no tiene entre sus planes aumentar los derechos de exportación, contradiciendo los dichos del mandatario.

Fernández negó este lunes que existan diferencias de criterio en su Gobierno. Según explicó, todos los funcionarios coinciden en no enviar un proyecto de ley al Congreso porque el oficialismo no tiene los votos necesarios para sancionar una suba de retenciones. "Julián Domínguez dice que no vamos a mandar ninguna ley y claro; ¿para qué la voy a mandar si no va a salir?", señaló Fernández.

"Yo no creo en las derrotas épicas; las derrotas épicas son derrotas", justificó el presidente.

Luego Fernández brindó su visión negativa sobre lo que puede suceder con los precios de los alimentos. “Es muy posible que sigan creciendo”, vaticinó. "Si no quieren retenciones, ¿dónde se quieren parar? ¿Qué proponen?", cuestionó a la oposición.

"Yo propongo dar el debate de las retenciones, pero hagámoslo público. Ellos ya dijeron que no lo van a aceptar. Hay que dar los debates de cara a la gente. Yo lo estoy dando. Le explico a la gente qué pasa con la inflación. Desde el 2008, las retenciones son un tema tabú del que nadie quiere hablar", completó Fernández.