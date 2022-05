Tenso cruce: Ojeda le respondió a Lucas Ilardo con una durísima acusación

Juan Manuel Ojeda y Lucas Ilardo protagonizaron un tenso cruce en redes sociales por El Azufre. El senador mendocino había sido acusado de un insólito error, pero que dijo no ser parte del mismo. Luego, desafió a Ojeda a debatir sobre el tema y el jefe comunal le contestó llamándolo "enemigo de Mendoza y de Malargüe".

"Al jóven de la vieja política: En primer lugar, si Ud. denuncia algo en redes sociales lo institucionalmente correcto es que se presente -y que pruebe- ante la justicia la sería acusación que acaba de hacerle a este intendente", escribió en primera instancia Ojeda.

"En segundo lugar, en el afán de intentar protagonismo ante la nula atención ciudadana hacia su "carrera política" propone recuperar el "perfil combativo" ofreciendo un debate nacido de la bravuconada, al mejor estilo kirchnerista", agregó el radical acompañando sus publicaciones con el hashtag #EnemigoDeMendoza #EnemigoDeMalargue.

"En tercer lugar, podemos debatir siempre y cuando hablemos también del NO K a Portezuelo, del NO K a la minería; de los NO K a El Azufre, del NO K al Desarrollo Rural, de los funcionarios K procesados y del NO K a terminar la 40 Sur y el Puente sobre Río Malargüe", señaló Ojeda.

"De paso, charlamos también de las 250.000 hectáreas entregadas por el peronismo a los empresarios malayos a principio del 2000 o de su explícito apoyo a una provincia vecina enemiga de Malargüe y de Mendoza. En fin, venga a Malargüe. Aquí, en este pago de personas de bien aprenderá del respeto malargüino, a no maltratar la tierra que puede sacar de la pobreza a muchísima gente (y a la cuál usted lastima con sus patoteras expresiones)", cerró el jefe comunal.