Horacio Rodríguez Larreta le cerró la puerta a Javier Milei y pidió preservar la unidad de Juntos por el Cambio

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, evitó confirmar su candidatura presidencial para 2023 y pidió "mantener la unidad" de Juntos por el Cambio mientras trabajan en un plan económico para el país.

Con respecto al rol de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio, Larreta sostuvo que "cada uno tiene su rol, algunos tenemos roles ejecutivos, como los gobernadores y yo, otros tienen roles partidarios".

En diálogo con Clarín, Larreta también se refirió al "fenómeno Milei" tratando de evitar la polémica con el diputado libertario. "Nosotros nos sentimos orgullosos de mostrar que seguimos representando una alternativa válida para la Argentina. Respecto a los insultos, yo jamás en mi vida insulté a nadie, ni voy a insultar ni creo que eso sea bueno para la Argentina. No me voy a enganchar, no voy a contestar nunca. La última expresión de representación clara fue la última elección y hay que sostener eso y realimentarlo todos los días con un plan", aseguró el jefe de Gobierno porteño, cerrándole la puerta al referente libertario.

Al ser consultado sobre la posibilidad de sumar a Milei a Juntos por el Cambio, Larreta aseguró que "el objetivo es consolidar el espacio con un plan que transforme a la Argentina", pero evitó dar definiciones al respecto.

En otro tramo de la entrevista, Larreta destacó la necesidad de "generar consensos", pero aclaró que ese consenso "no incluye al oficialismo ni al kirchnerismo".

"No es con el oficialismo, no es con el kirchnerismo, no es con gente que eligió cerrar las escuelas. Con gente que defiende eso, con los que son parte del Gobierno y de su representación en el Congreso, no me voy a poner de acuerdo nunca, con gente que usó la excusa de la pandemia para abrir las cárceles. Hay una serie de valores en los que tenemos que coincidir para construir ese consenso que tiene que ser lo más amplio posible, pero no es con todos. Con gente que cerró la Argentina al mundo y que su única relación es con Cuba, Nicaragua y Venezuela y tuvo una reacción totalmente ambigua respecto a la invasión rusa en Ucrania, no me podría poner de acuerdo nunca", sentenció Larreta.

Y completó: "Si no terminamos con la grieta, no hay futuro para la Argentina. Terminar con la grieta no significa un acuerdo con todos. Hay principios básicos en los cuales tenemos que estar de acuerdo".