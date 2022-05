Qué dijo Bullrich sobre su relación con Horacio Rodríguez Larreta y la chance de sumar a Javier Milei

La presidente del PRO, Patricia Bullrich, afirmó que al peronismo le queda poco tiempo en el poder y que el próximo presidente será de la oposición. Asimismo, la exministro de Seguridad afirmó que aceptaría ir a una interna por la posición de primer mandatario y opinó sobre el rechazo formal de Juntos por el Cambio hacia el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei.

Bullrich comenzó hablando sobre las elecciones 2023 y el presente de Juntos por el Cambio de cara a esos comicios. "Por supuesto que aceptaría ir a una interna, totalmente. No me da miedo, las primarias son un sistema democrático y bueno. Vos expones las razones de porqué crees que en el marco de tu coalición y partido sos el que mejor puede llevar adelante las riendas del gobierno y tiene el mejor programa", expresó Bullrich junto a los periodistas Agustín Stella y Ariel Cheb en el programa "Doble Mérito".

La presidenta del PRO.

La exministra también exteriorizó la relación que mantiene con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la catalogó como "buena" dependiendo de los días. "Con Larreta me llevo bien algunos días. Otros días más o menos. Por ahí algunos días coincido, otros coincido menos pero no me llevo mal. Él no jugó al hockey como yo así que le falta esa velocidad, ja", describió la presidenta del PRO.

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Asimismo, Bullrich analizó la situación de Milei respecto al comunicado de rechazo formal que emitió la oposición. "Juntos no le cerró la puerta a Milei, sino una parte de Juntos por el Cambio, no su totalidad. Las decisiones se toman por unanimidad y yo estuve en desacuerdo. Y si yo estuve en desacuerdo que soy la presidenta del PRO, no hay unanimidad. Me parece muy tonto pensar que a 1 año y 4 meses de una elección vos podes cerrarle la puerta a alguien porque tenés miedo a la competencia. No tiene ningún sentido y además es una mirada muy conservadora. A mí no me gustó nada", declaró la presidente del PRO.