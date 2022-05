Qué dijo Patricia Bullrich sobre la acusación de Carlos Maslatón de "robar votos liberales"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, hizo referencia a su relación con Carlos Maslatón, el influencer financiero y simpatizante de La Libertad Avanza, el partido del diputado nacional Javier Milei. ¿Por qué no le voy a querer sacar votos a un partido o coalición distinta que la mía? ¿Está mal? Es la competencia", sostuvo la titular de la cartera de Seguridad en la gestión de Mauricio Macri.

"Lo conozco a Carlos. Me explicó hace 15 años las criptomonedas. Antes de que todos hablaran de eso", comenzó la exfuncionaria nacional durante una entrevista brindada a Doble Mérito.

Posteriormente fue consultada por las acusaciones que realizó Maslatón acerca de "cómo le saca votos al liberalismo". En concreto, el analista financiero señaló recientemente: "Gracias, Patricia Bullrich. Ahora sí va a quedar muy claro que sos la izquierda socialista que por eso te banca la izquierda alemana, además de que siempre fuiste una bolche con ganas de disimular en los últimos 30 años no más. La mentira se acabó".

Carlos Maslatón se autodenomina "puntero político" de Javier Milei.

En ese sentido, Bullrich dijo que "si alguien te saca votos de manera competitiva, vos tenés que ir y buscar tus votos. Si alguien te los saca, no podés acusar. Cuando Carlos Maslatón me acusa digo 'pero por supuesto, ¿por qué no le voy a querer sacar votos a un partido o coalición distinta que la mía?' ¿Está mal? Es la competencia. Así como nosotros acusamos a Milei de sacarnos votos. Bueno, juntemos esos votos, interpelemos a la gente, representémosla y no vamos a perder votos. Esa es la lógica de la política".