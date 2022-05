Las dos preguntas que hicieron ofuscar a Alberto Fernández en medio de una entrevista

Durante una extensa entrevista en Radio Con Vos, el presidente Alberto Fernández se enojó al ser consultado respecto a la impresión de nuevos billetes con las caras de héroes y heroínas del país. Pero además de ello, el mandatario respondió con vehemencia cuando compararon el arreglo económico que propuso para dar por terminada la causa de la fiesta de Olivos con el la demanda millonaria que inició contra la presidenta del PRO Patricia Bullrich.

Al principio, el mandatario fue consultado por temas de gestión y enumeró los logros conseguidos durante su Gobierno, destacando la recuperación económica. Pero luego el clima se fue tornando espeso cuando se abrió el capítulo de las diferencias con Cristina Fernández de Kirchner, el lanzamiento de nuevos billetes con picos de inflación y la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez durante el aislamiento obligatorio.

La pregunta que irritó al mandatario fue si no consideraba que decisiones como cambiar animales por próceres en los billetes no es una medida irrelevante que muestra un desapego de la dirigencia con la realidad.

"Lo que estamos haciendo es volver a poner a héroes y heroínas en los billetes. Hombres y mujeres que hicieron historias. Se van los gorriones y ballenas, y así recuperamos identidad social. Lo venimos trabajando desde hace dos años", aclaró con malestar. Luego negó que estén pensando crear billetes de mayor denominación.

"No hemos pensado en generar otros billetes. No me parece bueno criticar que saquemos los billetes en momentos de crisis y decir que estamos desconectados. Como país tenemos una identidad y tenemos que poner a los hombres y mujeres más valiosos en nuestras manos. En el dinero", manifestó.

En este sentido dijo que el problema no es el dibujo de los billetes sino "parar la inflación". Y al ser indagado sobre los niveles de inflación récord que se registraron en los últimos meses remarcó que "en septiembre del 2019" el Gobierno de Macri tuvo un mes de 6% de inflación.

"En 2019 argentina tuvo 6 puntos de inflación. Hace 10 años que tenemos inflación de dos dígitos. Tuvimos el pico en el mes pico de todos los años mientras que Macri en septiembre del 2019 tuvo seis puntos de inflación- Problemas tan profundos como la inflación hay que atenderlos seriamente. Y eso demanda mucho tiempo. No se hace en cinco minutos como alguna vez dijo Macri. Cuesta mucho y es difícil", disparó.

"Yo entendería tu preocupación si te dijese que la inflación no existe, ahí si estaría desconectado del mundo", le retrucó al periodista de Radio Con Vos. Al mismo tiempo, dijo que no se puede comparar la inflación de 1991 con la de la actualidad porque en 2020 existió una pandemia que paralizó al mundo y hoy una guerra que sacó el trigo de los mercados. "Es fácil hablar con la planilla Excel pero atrás de cada planilla hay una historia", aseveró.

Por otro lado, también explotó cuando Gustavo Grabia comparó la recomposición económica de 1.6 millones de pesos que ofreció para dar por finalizada la causa de la fiesta de Olivos con los 100 millones de pesos que pretende que le pague Patricia Bullrich por difamarlo.

"El cumpleaños fue algo que nunca debió haber pasado. Fue algo del producto del inconsciente colectivo con el que funcionaba Olivos en esa época. Era un mundo de gente porque se gobernaba en Olivos", subrayó.

"Al que se sintió ofendido por lo que sucedió en Olivos le pido perdón de corazón",



"Tomé conciencia de que pasó algo que no debía haber pasado. Me presenté en la Justicia a presentar mi defensa y expliqué por qué creía que el hecho era atípico. Ofrecí una reparación. Siguió el juicio, eligieron el juez competente. No apelé cuando desestimaron mi planteo. No dilaté el proceso. Terminé en manos de un juez que no conozco. Yo mismo conté que esta gente entró a Olivos. Pero los funcionarios tienen los mismos derechos que los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen derecho a proponer reparación económica para extinguir la acción y es lo que yo hice", argumentó al mismo tiempo que sostuvo que "fue un descuido nuestro del vértigo que se vivía en Olivos".

Pero cuando compararon el monto de 1.6 millones de pesos que pagaría como reparación con los 100 millones de pesos que le reclama a Bullrich su reacción fue inmediata. "No tiene nada que ver una cosa con la otra. Propuse entregar cuatro medio sueldos al fiscal y el fiscal determinó fijar una suma superior. Multiplicó por dos mi propuesta y lo acepté. Eso no tiene nada que ver con una señora que me acusó de coimero que pedía coimas a Pfizer para fabricar la vacuna en Argentina. Estoy seguro que voy a ganar ese juicio y todo eso será donado", subrayó.

Por último también habló de su relación con Cristina Fernández de Kirchner y le bajó el tenor a la discusión. "Yo lo de lo que tengo certeza es que tenemos una mirada común sobre lo que Argentina necesita. Todos creemos que argentina necesita crecer con más seguridad social. Todos creemos eso. Que hay una apropiación de la renta de un sector en desmedro de otros. He sido muy franco siempre y he planteado mis posiciones y creo que ese gesto lo tienen todos y no me parece un problema", disparó."Todos queremos ir al mismo lugar y tenemos diferencias en cómo hacerlo", agregó y dijo que su problema es el crecimiento de la derecha y no la vicepresidenta. "Gente que dice que hay que terminar con la indemnización por despido, cerrar el banco central, con ellos hay que discutir", aseveró.