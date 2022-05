La indignante revelación de Alberto Fernández sobre la fiesta de Olivos

Miles de argentinos se sintieron ofendidos con la posibilidad de que se extinga la acción penal contra el presidente Alberto Fernández por el cumpleaños celebrado en Olivos a cambio del pago de una reparación de 1,6 millones de pesos. Pero al respecto, el mandatario reveló esta mañana en una entrevista que su oferta inicial había sido mucho menor. O mejor dicho, la mitad.

"Yo le propuse al fiscal entregar cuatro medios sueldos y el fiscal dispuso una suma fija mucho mas alta que eso. Multiplicó por dos la propuesta mía y no me quejé", remarcó en referencia a lo dispuesto por el fiscal Fernando Domínguez, quien aceptó la donación del presidente y la primera dama para dar por extinguida la acción.

En total, el monto acordado llega a los 3 millones de pesos, ya que a los 1,6 millones de pesos que ofreció Alberto Fernández se suman 1,4 millones de pesos de Fabiola Yáñez.

"El cumpleaños fue algo que nunca debió haber pasado. Fue algo del producto del inconsciente colectivo con el que funcionaba Olivos en esa época. Era un mundo de gente porque se gobernaba en Olivos", subrayó en Radio Con Vos el mandatario en referencia el festejo que se realizó el 14 de julio del 2020 a pesar de que estaba vigente el aislamiento obligatorio.

"Tomé conciencia de que pasó algo que no debía haber pasado. Me presenté en la Justicia a presentar mi defensa y expliqué por qué creía que el hecho era atípico. Ofrecí una reparación. Siguió el juicio, eligieron el juez competente. No apelé cuando desestimaron mi planteo. No dilaté el proceso. Terminé en manos de un juez que no conozco. Yo mismo conté que esta gente entró a Olivos. Pero los funcionarios tienen los mismos derechos que los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen derecho a proponer reparación económica para extinguir la acción y es lo que yo hice", argumentó.