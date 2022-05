Cóndor del Acceso: Rodolfo Suarez lo pidió y Marcelino Iglesias acató, pero con una condición

Marcelino Iglesias recibió un llamado el jueves por la noche de parte del gobernador local Rodolfo Suarez por reavivar la polémica con el monumento del Cóndor. En principio, Guaymallén quería reemplazarlo, pero ahora lo restaurará y tanto provincia como el departamento compartirán gastos para llevar a cabo la simbólica obra para los mendocinos.

Hace unos días, el municipio difundió que no iba a llevar a cabo la restauración del monumento, ya que la reparación total salía alrededor de 9 millones de pesos. Por esta razón, la comuna de Marcelino Iglesias declaró públicamente que no realizaría la obra, porque “el municipio tiene otras prioridades antes que restaurar una obra artística”. “Se le consultó al restaurador y nos comentó que la obra sería factible, pero que iba a salir 9 millones de pesos y que también iba a sufrir el deterioro del cambio climático. Por lo que el municipio declaró que no iba a invertir ese dinero en algo que se iba a deteriorar nuevamente”, apuntó el jefe comunal.

Ante esto, el gobernador Rodolfo Suarez se preocupó y le pidió al intendente de Guaymallén que realice la obra “tan icónica para los mendocinos y los turistas que visitan a Mendoza”. Por eso, el mandatario local manifestó que compartirá gastos con el municipio para restaurar el monumento. “Se buscará financiamiento tanto nacional como provincial para llevar adelante la restauración. El gobernador afirmó que ayudará en la restauración del patrimonio, pero la única condición que pongo sobre la mesa es que el material sea resistente al deterioro ambiental y la otra, que el Cóndor tenga alas de cóndor y no de paloma”, describió Iglesias.

“Resulta que el monumento tenía alas de paloma y no de cóndor. Por eso, la obra icónica de los mendocinos tiene que ser restaurada y acorde de lo que el animal representa para la provincia”, asumió. Marcelino Iglesias confirmó que la obra se llevará adelante, “se restaurará el Cóndor abstracto que sería la base donde reposaba el ave que fue dañada a raíz del último granizo de febrero y luego, se llamará a un concurso artístico compuesto por un personal idóneo, para que ellos decidan qué Cóndor y con cuál material será producido”. “Se convocará por medio de un concurso a profesionales del rubro para que discutan y decidan qué materiales son los necesarios para invertir esos 9 millones de pesos. Porque si colocamos una escultura que se puede caer con el primer granizo que le asome, la decisión no sería lo más prudente que digamos”, enfatizó.

“Apropiarse de los símbolos es sano y por ende debe haber un cóndor. Pero lo que no quiero, es que otro intendente en el futuro deba gastar el mismo dinero para realizar esta obra por culpa de improvisación, cuando la comuna tiene otras prioridades que deben ser reparadas. Para muchos 9 millones de pesos es poco y para otros es todo lo contrario”, sentenció Iglesias.