Agustín Rossi salió en defensa de Alberto Fernández y busca la unidad en el FdT

El exministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, llamó esta noche a "consolidar la unidad" en el Frente de Todos (FdT) con el propósito de "fortalecer la gestión del presidente Alberto Fernández, al encabezar en la ciudad de Corrientes el lanzamiento de la Corriente Nacional de la Militancia.



"Mi definición es la que dio Cristina (Fernández de Kirchner), esto es un debate y tiene que tener una síntesis. Si no la hay, tenemos que aprender a convivir con las diferencias. Si persisten, para eso están las PASO para dirimirlas. Mientras tanto, bajemos la tensión y fortalezcamos la gestión", señaló Rossi al hablar ante militantes y dirigentes del FdT.



En ese sentido, el exministro de Defensa explicó que "el fortalecimiento de la gestión le sirve a todo" el oficialismo y a quien "piense en ser candidato a presidente".



En otros de los tramos de su alocución, Rossi cuestionó con dureza al expresidente Mauricio Macri, quien "en 2015 inauguró una estatua de Juan Domingo Perón y la semana pasada dijo que el populismo en la Argentina se introdujo en el primer gobierno justicialista.

En #Corrientes junto a Compañeras y Compañeros de militancia estamos compartimos un nuevo encuentro de reflexión y debate y la presentación de #LaCorriente en la provincia.

#FrenteDeTodos ????



Pueden sumarse desde la transmisión en vivo

pic.twitter.com/MV6UmDtIWx — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) May 20, 2022

"Macri dijo que venían a terminar con el populismo de Eva y Perón. Así que se viene en los próximos tiempos un debate ideológico e histórico muy fuerte y muy duro", vaticinó el dirigente del peronismo de Santa Fe.



El exdiputado nacional recalcó el valor de la unidad interna al indicar que la gestión de Alberto Fernández "hizo muchas cosas en las cuales todos estamos de acuerdo y no tenemos diferencias".



"Este Gobierno logró un gran crecimiento de la economía y una baja fuerte de la desocupación. Se está trabajando con el gasoducto Néstor Kirchner; hay un sólido plan de obras públicas y de viviendas. También apoyamos la creación de un fondo para pagar la deuda con el FMI con dinero fugado al exterior. En eso no hay diferencias", remarcó.



No obstante, advirtió: "A veces estamos pegándonos tiros en los pies, porque hablamos más de las diferencias que de los acuerdos y hace que todo resulte más difícil".



"Reivindico los términos de unidad del Frente y que el Gobierno sigue expresando en la conformación de esta coalición. Hay que ver el vaso medio lleno. Soy optimista. Creo que hemos pasado el pico del debate, que va a ir descendiendo y daremos las respuestas que necesita el conjunto de la población", subrayó.



Rossi estuvo acompañado por el presidente del bloque del FdT en la Cámara de Diputados, Germán Martínez; los legisladores nacionales por Corrientes, Jorge Antonio Romero, Nancy Sand y Fabián Borda; por Chaco, Juan Manuel Pedrini y por Santa Fe, Patricia Mounier.



También acompañó el acto el director de Aña Cuá-Yacyretá Fabián Ríos y por zoom, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) Mercedes Marcó del Pont.



Además, asistieron a este encuentro militante las diputadas nacionales Victoria Tolosa Paz, de provincia de Buenos Aires y Carolina Gaillard, por Entre Ríos.