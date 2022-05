Pese a la decepción con la gestión de Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner prefiere “malo conocido”

“Si hay algo que caracteriza a Axel es su lealtad y transferencia, pero como gobernador fue un desastre y eso ella lo sabe perfectamente”, admiten los intendentes que suelen conversar con Cristina Fernández de Kirchner en relación al gobernador Axel Kicillof. “Pero a la hora de la verdad suele valorar la lealtad si tiene que darle la lapicera a alguien”, opina un viejo conocido de la vicepresidenta.

Las especulaciones están a la orden del día en el oficialismo bonaerense. No solo aún no se definió si se van a adelantar o no las elecciones a gobernador de las presidenciales, sino que muchos dudan respecto a quien se va a respaldar Cristina para la candidatura a gobernador. La lógica indica que Martín Insaurralde tendría que ser el favorito porque ya demostró que tiene todo de lo que carece Kicillof.

El actual jefe de Gabinete del Gobierno de la provincia de Buenos Aires no solo le puso más política a la gestión, sino que además lidera una liga de intendentes bonaerenses con muchos votos que se sienten mucho más cómodos ahora que no tienen de interlocutor a alguien tan lejano a ellos, como Carlos Bianco. “Menos mal que Máximo la convenció a Cristina y Martín corrió a los soviéticos porque no daba para más”, comenta a MDZ un jugador importante en la rosca bonaerense.

“Insaurralde y los muchachos que desembarcaron lograron distender el clima de tensión con la gente de Axel. Pero eso no significa que la doctora esté decidida, si llegamos a ganar la provincia, a darle la lapicera a Martín”, dice uno de los Barones del GBA. Ese es el gran debate. La vicepresidenta cuando elige a alguien para un cargo ejecutivo importante siempre tiene en cuenta que no tenga vuelo político propio. Por eso algunos dudan que apueste al exintendente de Lomas de Zamora.

Cristina en 2015 eligió a Daniel Scioli, en 2019 a Alberto Fernández y Kicillof. Tres dirigentes que nunca tuvieron inserción territorial y tropa. Evidentemente no es una casualidad, sólo confía en los propios y el jefe de Gabinete bonaerense, con quien está en muy buena relación, maneja uno de los distritos más populosos del conurbano y actualmente es aliado de ella y Máximo. Además, según fuentes confiables, después de haber logrado en la Legislatura la habilitación para los alcaldes para un mandato más, parece que la orden que baja es que todos vayan como candidatos en sus municipios.

“Cómo no nos sobra ningún voto, tenemos que ir todos al frente de las listas en cada distrito, después se verá lo que hace cada uno”, reconocen los jefes comunales. Muchos lo ven a Insaurralde volviendo a Lomas como candidato, Mariano Cascallares en Almirante Brown, Gustavo Menéndez en Merlo, Leo Nardini en Malvinas Argentinas, Alejandro Granados en Ezeiza, Federico Achával en Pilar. Las únicas dudas las generan los albertistas Gabriel Katopodis en San Martín y Juanchi Zabaleta en Hurlingham.