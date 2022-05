La aterradora vinculación entre el fascismo y Javier Milei, según Beatriz Sarlo

Beatriz Sarlo, reconocida ensayista y escritora, dejó en claro las diferencias que tiene con el diputado libertario Javier Milei, a quien vinculó con el fascismo y tildó de "populista de derecha".

“Milei es lo más peligroso que hay porque el populismo de derecha es temible y él es un populista de derecha. Tiene la percepción de repetir lo mismo que me dice la gente por la calle: ‘Son todos iguales, son una porquería, yo no creo en nada'. Milei ha interpelado a ese sector que es enorme. Los que cayeron de las capas populares y los que eran asalariados y dejaron de serlo. Usa el mismo discurso y eso sucedió en general con los fascismos”, expresó durante entrevista radial con La Once Diez.

La imagen de Javier Milei crece en las encuestas presidenciales. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

“Espero que esto no nos conduzca a nada en la Argentina ni creo que pueda hacerlo después de haber vivido las experiencias con las dictaduras militares. Después también están los distraídos de las capas medias que dicen: ‘Mirá qué bien Milei, este viene a poner orden’. Esos después son las primeras víctimas”, siguió.

El economista y legislador libertario confirmó en el último tiempo que será candidato a presidente en las elecciones de 2023 y hasta ya adelantó que tipo de medidas implementaría ante una eventual victoria. En ese sentido, expresó:“Milei sintoniza con el hartazgo, lo cual es algo pésimo. No hemos tenido presidentes en la democracia que sintonizaran únicamente con el hartazgo”.