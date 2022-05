La protesta que preparan los anestesiólogos para recibir a Ana María Nadal

Mientras la ministra de Salud, Ana María Nadal esté presentando a la oposición, hoy desde las 10, el proyecto para declarar la emergencia en anestesiología, los profesionales del sector harán un acto de repudio en las afueras de la Legislatura al que han invitado a médicos de distintas especialidades, quienes presentaron una nota de respaldo a sus colegas.

El viernes Nadal, en conferencia de prensa, anunció el envío de un proyecto para declarar la emergencia ante las renuncias masivas de anestesiólogos del sector público y el fracaso de las negociaciones. Los anestesiólogos pedían un aumento de las prestaciones y el Ejecutivo, en cambio, ofreció pases a plantas y mayor dedicación; esa propuesta fue rechazada. El Gobierno pretende la emergencia por 18 meses y que la Legislatura faculte al ministerio de Salud para que en ese período pueda convocar a nuevos anestesiólogos para trabajar en prácticas y guardias e incluso sumar médicos de otras especialidades para que hagan prácticas de anestesia.

"Los necesitamos", les dijo públicamente Nadal el viernes al mediodía a los bloques de la oposición ( en especial al PJ ya que el resto de los partidos son monobloques) y por eso irá de urgencia esta mañana a la Legislatura. El Ejecutivo pretende un tratamiento exprés del proyecto ante la situación alarmante que ha llevado a reprogramar el 40 por ciento de las cirugías.

Los anestesiólogos autoconvocados esperarán ese encuentro político afuera de la Legislatura con una manifestación de rechazo a la iniciativa del Gobierno. "Estamos convocando a todas las personas que se quieran sumar", dijo a MDZ el vocero del grupo, Arturo Salassa. El llamado lo han denominado "un repudio a la ley de trabajo forzado" y han enviado la invitación a otros profesionales de la salud y gremios estatales.

La expresión "forzado" se debe a que el texto del proyecto enviado a la Legislatura obliga a los anestesiólogos que renuncian a trabajar hasta 120 días más después de la dimisión y no 30 como indica la normativa hoy vigente. "Esto revela que Mendoza no es la mayoría que se muestra en los foros de los empresarios internacionales. El Gobierno no quería dialogar, sólo quería ganar tiempo para tomar una decisión que ya tenía tomada desde hace un tiempo y es este proyecto. No es cierto que queremos ganar más que nadie, queremos que todos ganemos bien como sucede en San Luis donde no sólo ganan bien los anestesiólogos. Una de las partes más graves de la iniciativa legislativa presentada es que convoquen a otros especialistas a hacer anestesia. Eso habla de la falta de conocimiento que se tiene de las especialidades", continuó Salassa.

Pese a que el reclamo será hacia Nadal, los anestesiólogos aseguran que el gran culpable del conflicto es Oscar Sagás, el subsecretario de Salud, a quien apuntan como el ideólogo del proyecto de emergencia y sostienen que ha puesto palos en las ruedas en todas las negociaciones.

Anoche, los anestesiólogos recibieron una nota firmada por distintas asociaciones médicas en la que les dieron el apoyo y sostuvieron que los profesionales de la salud ponen la "vocación médica" por encima de los intereses económicos debido a que cada vez son peores "las condiciones de trabajo".

Las expectativas durante la mañana de hoy estarán puestas sobre la postura que tendrá el peronismo sobre el tema."Nosotros hace mucho tiempo venimos denunciando que el sistema de salud estaba explotando por abajo. Salarios a la baja, malos tratos y descuidos. Lo taparon con la pandemia. Ahora todo lo que denunciamos está saliendo a la luz y no puede tapar el sol con las manos. Han manifestado nuestra ayuda y nos han convocado. Por supuesto vamos a ir a escuchar y aportar para que un tema tan importante como la salud de los mendocinos no siga con estos niveles de incertidumbre.2, sostuvo ante MDZ el presidente del bloque de Senadores del Frente de Todos, Lucas Ilardo.

Según pudo saber MDZ, habría diferencias en el peronismo sobre qué posición tomar sobre la emergencia, fruto de las diferencias internas que tiene el Frente de Todos.

Por otro lado, a las 19, la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA) que nuclea a profesionales del sector privado pero que también se ve afectada con el proyecto del Gobierno, llamó a una conferencia de prensa en su sede de calle Don Bosco de Ciudad junto a otras especialidades.