La escalofriante revelación de un ministro de Alberto Fernández

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, advirtió este lunes que, luego de recorrer distintos puntos del país para inaugurar obras de distinto tipo, llegó a la conclusión de que la militancia les repite una sola, y escalofriante, consigna: "Ganen o mueran".

"Cuando me encuentro con los militantes el mensaje es claro: 'ganen o mueran'", afirmó Katopodis en una entrevista con Radio 10, en la que además hizo una extensa referencia a la evidente grieta interna que divide las aguas dentro del Frente de Todos.

En ese sentido, el funcionario afirmó que el debate dentro del FdT no lo asusta "para nada", sino que tiene que estar ordenado "en función de un objetivo que es consolidar la coalición", y señaló que existen "muchas más coincidencias que las que los medios quieren amplificar".



"Es importante que tomemos propuestas que pueden venir de (el diputado) Máximo Kirchner, o (del presidente de la Cámara) Sergio Massa y de cualquier integrante del FdT", remarcó.



Además, aseguró que "no hay dudas" que la opinión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "es escuchada por su relevancia, claridad conceptual y su experiencia", y porque, "cada vez que opina, quiere lo mejor para el FdT".



"Si logramos bajar el ruido de la coalición, se va a escuchar más fuerte el ruido de ellos. Tenemos que tener en claro que el FdT es mucho más grande que el acuerdo entre Alberto (Fernández) y Cristina", completó. En ese marco, añadió: "No tenemos derecho a dejar a los argentinos a la intemperie de lo peor de la derecha que no tiene ningún escrúpulo".