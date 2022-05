El kirchnerismo no cede y suma un nuevo "funcionario que no funciona" a su lista negra

Gustavo Béliz se suma de manera explícita, y gracias a Oscar Parrilli, a la lista de funcionarios "que no funcionan" apuntados por el kirchnerismo. Con Martín Guzmán en el centro del conflicto a partir de las críticas públicas de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y el jefe de la Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, ahora el senador nacional por Neuquén salió a presionar a Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos, por la presunta traba a un crédito para iniciar la construcción de la nueva central nuclear, Atucha III.

Mientras todavía no cede la presión contra Guzmán por el acuerdo con el FMI, la escalada inflacionaria y la política de tarifas, el Instituto Patria sumó a Béliz al staff de funcionarios "enemigos" del kirchnerismo. Parrilli es el alter ego político de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Y tras el discurso de la vicepresidenta elogiando al capitalismo chino en Chaco, el ex secretario general de la presidencia responsabilizó al secretario de asuntos estratégicos de Alberto Fernández de estar "durmiendo hace 100 días un expediente y demorando el inicio de la obra Atucha III". Además resolvió citarlo de manera formal al Senado para que dé explicaciones ante la bancada del oficialismo pero también ante Unidad Ciudadana.

"Béliz fue citado al Senado. Parecería que en Planeamiento Estratégico se defienden intereses que no son de la Argentina, por eso lo hemos convocado", advirtió Parrilli en su cuenta de Twitter. No sólo Guzmán y ahora Béliz están en la mira del kirchnerismo. A ese selecto grupo se suman también Matías Kulfas y el Ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni,

Parrilli salió a cuestionar a Béliz, alineado geopolíticamente con Estados Unidos, luego del informe de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el que se acusa al Secretario de Asuntos Estratégicos de demorar el crédito chino para la construcción de Atucha III. Junto a Parrilli aparecen también Axel Kicillof quien ya visitó la central nuclear Atucha junto al Subsecretario de Energía, Federico Basualdo, el funcionario que reporta al Instituto Patria y que está enfrentado a Guzmán por la política de eliminación de subsidios.

Desde la provincia de Buenos Aires aseguran que construcción de la central nuclear es una prioridad teniendo en cuenta que ante la escasez de el proyecto podría generar ingresos proyecto de 8.300 millones de dólares, financiado en un 85% por China, y el 15% restante por el Estado nacional, que generará 7.000 puestos de trabajo directos y muchos más indirectos.

En su reciente visita al país, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, cuestionó la presencia de enclaves de China en el país. Puntualmente se refirió a la base china en Neuquén: “Yo lo veo así: son instalaciones de un gobierno autoritario, que no deja que los argentinos accedan a ellas, excepto si van de visita. ¿En qué andan? Ellos no tienen las mismas preocupaciones que nosotros en términos de libertad y de un hemisferio occidental libre, seguro y próspero. Me preocupa. Y está manejado por una empresa del Estado y del Ejército Popular de China. ¿Para qué están usando eso?”

Para que avance la construcción de la cuarta central nuclear, el gigante asiático busca vender al país un reactor PWR de uranio enriquecido y agua liviana que demandará una inversión de 7800 millones de dólares y, luego de 6 años de construcción, aportará a la red unos 1.000 MW. China es la segunda potencia económica mundial, el principal socio comercial del país y aportó 18.500 millones de dólares a las reservas a través de un swap de monedas renovado recientemente y desde hace tiempo viene promoviendo la construcción de este reactor, como parte de su desembarco estratégico en América Latina.