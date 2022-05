Diputados de Juntos piden un informe por el deplorable estado del Hospital Eva Perón de Lanús

Mientras el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una charla de la semana pasada en la Feria del Libro dijo que “estamos arreglando todos los hospitales de la provincia”, los trabajadores del Hospital Eva Perón de Lanús hacen lo imposible para atender a una comunidad entre escombros, cataratas, montañas de basura, alimañas y el abandono de las autoridades bonaerenses que durante la cuarentena se llenaron la boca diciendo que pusieron de pie el sistema sanitario.

Hace rato que el personal de ese nosocomio viene denunciando décadas de abandono por falta de mantenimiento. Son vox populi las quejas diarias de los trabajadores. “Kicillof y Nicolás Kreplak (ministro de Salud bonaerense) dicen que pusieron el sistema sanitario de pie y el abandonó en el hospital es total. Cuando haces un reclamo por insumos o repuestos para el instrumental médico o para algún artefacto que se rompió no tenemos respuestas. No les importa nada”, aseguran.

El estado de uno de los quirófanos del hospital.

Otros piden que no utilicen el hospital para hacer política y, aclaran, que "hay otros lugares donde ir para ello, en el hospital estamos para atender a los pacientes”.

El 27 de abril, por intermedio de una nota, los jefes de los distintos servicios de cirugía informaron al director del hospital, Javier Maroni, que habían tomado la decisión de suspender todas las cirugías programadas por el mal estado edilicio de los quirófanos, la falta de insumos y la falta de asepsia por invasión de plagas (ratas, cucarachas y palomas). Solo se realizan las cirugías oncológicas y de urgencia.

Asimismo, hicieron referencia a un informe que presentaron el 4 de marzo sobre el estado de situación del hospital en general y de los quirófanos en particular. La evaluación del hospital y de los quirófanos fue calificada de deplorable por el estado de abandono y alertaron sobre la falta de equipamientos básicos, como son los electrobisturíes, equipos de laparoscopia y mesas de operaciones y de anestesias. Además, advirtieron al director del nosocomio que la situación iba a agravarse conforme avanzara el tiempo.

La situación en el Hospital Eva Perón de Lanús es tan grave que las operaciones de vesícula se volvieron a hacer como se hacían hasta la década del 90 porque no hay laparoscopios. La situación se repite en otras áreas: en ginecología no pueden operar a pacientes obesas porque no hay camas bariátricas; en laboratorio no se pueden hacer muchos análisis por falta de reactivos. No hay tomógrafo desde enero, y no saben cuándo van a volver a tener servicio de tomografía por lo que los pacientes deben ser trasladados a La Plata y, si tiene obra social o prepaga, a centros de salud privados.

En redes sociales los profesionales cuentan situaciones insólitas, dignas de una serie cómica norteamericana plagada de gags absurdos. Uno de los cirujanos escribió: “Hace un mes, en plena cirugía endoscópica, se rompió el sistema de aspiración. Cuando pedí el dispositivo manual, que es el back up, para continuar con la cirugía me contestaron que no había. Tuvimos que parar la cirugía, cerrar al paciente y dejar todo lo que había hecho por la mitad. Acóstate vos en una camilla, levántate y que te digan 'no pude terminar de operarte porque el motor con el que estaba trabajando no funcionó más'. Te va a decir '¿Sos pelotudo?'… Bueno así estamos trabajando en el Eva Perón".

Por la situación anteriormente expuesta, los diputados provinciales de Juntos Adrián Urreli, vicepresidente de bloque, y Alex Campbell, presentaron en la Legislatura bonaerense una solicitud de informe para que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informe con celeridad sobre la situación del Hospital Eva Perón y, si están al tanto, entre otros puntos, de la suspensión de las cirugías por el mal estado de los quirófanos.

En diálogo con MDZ, el diputado provincial de Juntos Alex Campbell, se refirió al estado de abandono del Hospital Eva Perón de Lanús: "Es una vergüenza que esto esté pasando en la Provincia y, lo que es peor, que no sean ni siquiera escuchados en su legítimo reclamo. La salud es un derecho y la vida un valor superlativo por la que esta gestión, ocupada en sus disputas internas, debería velar". Y agregó: "La desidia en este punto se lleva vidas. En esto no puede haber grises".

Acto en el hospital para exhibir un vestido de gala de Evita

Parece ser que a las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y del Hospital Eva Perón, mucho no les importa las denuncias y los informes sobre el estado de desidia del Hospital, que vienen realizando los trabajadores de la salud. El jueves 12 de mayo, en el marco de los homenajes por los 103 años del nacimiento de “La abanderada de los humildes”, inauguraron en el hall central del hospital una muestra donde se exhibe un vestido de gala de Evita.

Del acto participaron, además de las autoridades del Hospital Eva Perón de Lanús, la viceministra de Salud bonaerense, Alexia Navarro, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Salud, Daniel Gollan, y Julián Álvarez, ex viceministro de Justicia del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, actual concejal y referente de La Cámpora, que quiere ser intendente de Lanús.

Da la sensación que Álvarez, referente de La Cámpora, está más preocupado por la organización de homenajes y actos partidarios, como el del viernes pasado de Máximo Kirchner en Lanús, que por la salud de los vecinos que dice querer representar.