La fiscal que investigó el caso Uribarri se juega su última carta para no ser destituida

La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, sigue peleando para evitar que la destituyan. Al Tribunal de Enjuiciamiento le quedan dos semanas para dictar un fallo y los jurados ya empezaron a votar.

Goyeneche está convencida de que preparan una sentencia en su contra e intenta ganar tiempo. Si no la echan antes de fin de mes, ya no podrán hacerlo. Este sábado, la fiscal consiguió un fallo inesperado en su favor, pero no se sabe si le alcanzará.

Se trata de la decisión de una camarista entrerriana que interpretó que la última sentencia de la Corte reactivó un viejo fallo que le había dado la razón a Goyeneche y había sostenido que estuvo mal nombrado su acusador. Mañana por la mañana se reunirán todos los jurados para decidir qué efecto le asignan.

Goyeneche acusó al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos de ser el artífice de la maniobra para sacarla y al Gobierno de Gustavo Bordet de empujar el jury para “garantizar la impunidad” de políticos a los que ella investigó, con el condenado Sergio Urribarri a la cabeza, pero también “de los que puedan ser investigados a futuro”.

Con el argumento de que no debe intervenir en un juicio en trámite, la política local intenta tomar distancia de un caso sensible para todos.

Con el caso estallado, Rogelio Frigerio, líder de la oposición desde que sacó 54% en las últimas elecciones (ganó en 16 de los 17 departamentos), hizo una defensa de Goyeneche básicamente formal. No se embanderó detrás de ella. Sí reclamó que se le garantizara un juicio justo y transparente.

Quienes sí respaldaron sin matices a Goyeneche fueron los halcones de PRO. El primer llamado de apoyo que recibió fue el de Waldo Wolff. Y Patricia Bullrich pidió más fiscales como ella, “que con coraje y valentía enfrenten sin miedo a la corrupción”.

Goyeneche está acusada de no haberse excusado en un caso en el que uno de los acusados era muy amigo de su marido y compartía con ella la propiedad de dos departamentos. Ella dice que, en realidad, la persiguen por haber investigado "la mayor causa de corrupción de la historia de la provincia", que no es la de la condena del exgobernador Urribarri, es un caso todavía más escandaloso: una estafa a las arcas públicas, durante más de diez años, de más de 50 millones de dólares con contratos falsos de empleados de la Legislatura.

La fiscalía pidió la elevación a juicio de la primera parte de esta causa, con 32 imputados (la lista incluye a funcionarios de segunda línea y al cuñado de Urribarri). El caso, hasta el momento, no escaló más arriba. Y ahora lleva un año frenado por una insólita pelea de competencia entre dos jueces.

Para Goyeneche, el Superior Tribunal de Justicia, que tiene tres miembros en el jury, la quiere destituida. Para el procurador general, Jorge García, jefe de Goyeneche, la acusación contra ella es “una infamia” y hoy existen “dificultades insólitas” en Entre Ríos, que antes no existían, para investigar la corrupción.