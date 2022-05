Furiosa amenaza de una dirigente de la izquierda por los dichos de Javier Milei

Manuela Castañeira, dirigente del Nuevo MAS (Nuevo Movimiento al Socialismo) y ex precandidata a presidenta de la Nación durante 2019, estalló de furia ante las recientes declaraciones del diputado nacional Javier Milei. El economista libertario expresó este último sábado su deseo de cerrar el Ministerio de la Mujer en caso de ser electo presidente en el 2023, lo cual provocó que Castañeira lo calificara de "fascista desagradable". "Si intenta por cualquier medio tocar alguno de nuestros derechos lo vamos a aplastar en las calles", agregó a modo de amenaza.

"No voy a pedir perdón por tener pene. No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural. Con esto saben que el Ministerio de la Mujer pista, porque la única igualdad es ante la ley", dijo Milei en su participación en la Feria del Libro, donde presentó su lanzamiento "el camino del libertario".

Por lo que Castañeira disparó a través de su cuenta de Twitter: “Milei es un fascista desagradable, machista y misógino que se dedica a atacar al movimiento de mujeres y LGBTT, pero nuestro movimiento es de masas, está bien arraigado en el país y le va a dar una lección a este facho repugnante”.

El posteo de Manuela Castañeira.

Asimismo, la referente de izquierda afirmó que "si intenta por cualquier medio tocar alguno de nuestros derechos lo vamos a aplastar en las calles si es necesario, porque hablar es gratis”.