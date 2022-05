Javier Milei anticipó que cerraría el Ministerio de la Mujer con una polémica frase

El diputado de La Libertad Avanza Javier Milei presentó este sábado su libro "El camino del libertario" en la Feria del Libro y anticipó que, de ser electo presidente, cerrará el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

"No voy a pedir perdón por tener pene. No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural. Con esto saben que el Ministerio de la Mujer pista, porque la única igualdad es ante la ley", anticipó Milei, quien fue entrevistado por Viviana Canosa en el evento.

"Las mujeres no somos víctimas. Yo no me siento menos que un varón, de ninguna manera", se sumó Canosa, quien luego agregó varios halagos para el economista, a quien definió como un gran amigo.

Milei destacó el rol que cumple su hermana y se emocionó al recordar que estuvo con él en todo momento. También afirmó que su crecimiento político está respaldado por la juventud y denunció que le "voltearon" un acto en La Matanza.

En otro tramo de su presentación, el economista liberal habló con admiración de Mauro Viale. "Un día me dijo: Vos mirá todo esto como un round de box. Tenés tres minutos para meter toda la idea y en el primer minuto tenés que meter la piña de knockout", recordó.

En la presentación también huno algunos abucheos para Alberto Fernández cuando Canosa recordó la irrupción de Milei durante la pandemia. Y aplausos para el riojano Martín Menem, al que el diputado libertario definió como "el sobrino del mejor presidente de la historia".

Segundos después hubo cantitos de cancha arengados por Canosa. Y chicanas para Gerardo Morales. "Es el que me censuró en Jujuy", denunció Milei, quien también aseguró que en su acto realizado en Mendoza reunió a más de 15 mil personas.

Sobre las próximas elecciones, el diputado libertario vaticinó: "Si entramos en la segunda vuelta, ustedes van a decir en la conferencia del futuro presidente de la Argentina".

En otro pasaje de la entrevista, Milei aseguró que fue víctima de múltiples amenazas y contó una situación puntual en la que, según precisó, le dijeron que si no aceptaba una valija con dinero le iban a "romper toda la vida".

"En un momento a la gente que trabaja conmigo nos vinieron a amenazar, que si no aceptábamos la valijota me iban a romper toda mi vida. Tienen 25 personas que están todo el día trabajando para hacer todas estas maldades. Se metieron hasta con mi historia clínica", resaltó Milei.

"Si no nos hubiéramos metido, jamás estas basuras hubieran cambiado el mensaje. En cada una de nuestras acciones damos testimonio de la defensa de la idea de la libertad y eso es lo que está haciendo que la casta tenga miedo", cerró Milei.