Boleta Única: el gobernador peronista que será clave para que se convierta en ley

Un gobernador del Frente de Todos se declaró "partidario de la Boleta Única" y podría ayudar a la oposición en caso de que el proyecto de reforma del sistema electoral llegue al Senado. Se trata del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien podría inclinar la balanza en contra del Frente de Todos en la Cámara alta.

La negativa a avanzar con la implementación de la Boleta Única de Papel por parte del Frente de Todos se oficializó esta semana con las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien dejó en claro que el sistema electoral actual "es una de las pocas cosas que anda bien en la Argentina".

El proyecto es impulsado por diferentes espacios de la oposición que alcanzaron un amplio acuerdo para votar todos juntos en la Cámara de Diputados. Estos son el Interbloque Federal, Juntos por el Cambio, Avanza Libertad, La Libertad Avanza, el bloque CREO, Romina del Plá de la Izquierda y dos rionegrinos del bloque Provincias Unidas. Todos los bloques opositores unidos lograron forzar a que el tema se trate en comisiones.

Cabe destacar que la oposición tiene mayoría en las comisiones, por lo que podrá emitir un dictamen a fin de mes y así tendrá luz verde para darle media sanción en la Cámara baja. Como sucedió con tantos proyectos, parecía que este también quedaría dormido en el Senado. Sin embargo, en este caso se da una particularidad.

Sumando sus dos bloques -Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular- el oficialismo tiene 35 votos. Juntos por el Cambio suma 33. No obstante, para la Boleta Única de Papel podrá sumar a la cordobesa Claudia Vigo y al rionegrino Alberto Weretilneck, ya que los diputados de esas provincias se manifestaron a favor.

Frente a este escenario de paridad, las miradas se concentran en tres bancas: el jujeño Guillermo Snopek, el correntino Carlos Espínola y el entrerriano Edgardo Kueider. Dos votos podrían ser suficientes para que la reforma electoral se convierta en ley.

Es en este contexto donde será clave el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, hombre muy cercano a Alberto Fernández. Días atrás se declaró "partidario de la Boleta Única" y recordó que en 2018 presentó un proyecto ante la Legislatura provincial que incluía ese sistema de votación.

"Para poder instalar un sistema electoral no alcanza con la opinión del gobernador, y hay que buscar todas las posiciones de los diferentes sectores políticos, y hoy no hay consenso para que salga la boleta única papel, lo cual no quiere decir que yo sostenga que es un sistema justo", aseguró en diálogo con un medio local.