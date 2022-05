Santiago Cafiero defendió el intento de reelección de Alberto Fernández y apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner

De regreso tras la gira europea en la que acompañó al presidente, el canciller Santiago Cafiero habló este sábado sobre la posibilidad de que Alberto Fernández vaya por la reelección en 2023. "No sé si a Cristina Kirchner le irrita la reelección, Alberto no lo habló con ella", sostuvo.

"El Presidente lo instaló, pero en el marco donde sujeto a eso plantea su vocación militante de toda la vida, de transformación de la Argentina, de continuar poniendo a la Argentina de pie y también plantea un montón de condicionamientos", agregó Cafiero en diálogo con radio Mitre.

Consultado sobre si le gustaría que Alberto Fernández se presentara para otro mandato, Cafiero aseguró: "Sí, claramente me gustaría. Creo que nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para recuperarnos de la pandemia y se logró. Pero tuvimos dos crisis, la de la pandemia y la de la balanza de pagos que se inició en 2018, 2019, y recesión en 2020. A esa doble crisis se precisa una doble recuperación".

Cafiero agregó que el presidente no habló con Cristina sobre la posibilidad de ir por una reelección. "El peronismo es una construcción colectiva, se construye a partir de deseos y voluntades individuales y la construcción es colectiva", aseguró.

"En cualquier tipo de articulación siempre se piensa en lo colectivo y se constituye de voluntades individuales, si nadie quiere ser candidato es un problema", completó Cafiero y señaló que con Cristina Kirchner "hay una relación de mucho respeto".

Sobre la interna del Frente de Todos, Cafiero añadió: "Somos un espacio que logró la unidad en la diversidad y eso nos permitió ganar las elecciones en 2019".

"Hay compañeros que no están de acuerdo con la velocidad que está teniendo el programa económico, algunos no están de acuerdo con casi nada, pero sí están de acuerdo en otras cosas porque somos parte del mismo espacio. Lo que nuestro espacio está discutiendo no son candidaturas o cuestiones personales sino cuáles son los mejores mecanismos para generar herramientas distributivas más efectivas", completó el canciller.

"Haber tenido capacidad de unidad en la diversidad y haber sido efectiva representar diferentes demandas es lo que nos permitió tener un frente político más amplio que derrotara al neoliberalismo y a la derecha en 2019. Apelo a la gran capacidad política de quienes conducen", agregó Cafiero.

Sobre las críticas que recaen sobre el ministro de Economía, Martín Guzmán, Cafiero indicó que "el presidente define siempre quienes son los funcionarios que lo acompañan y los equipos de trabajo".

"No veo hoy ningún tipo de cambio de equipo económico, ni equipo de gestión, independientemente de que esos ajustes los hace el presidente, no habló conmigo, no se conversó sobre ese tema. Está conforme con el crecimiento que está teniendo la economía, la generación de empleo", completó Cafiero.