El kirchnerista que habla con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y pide "clausurar" la interna

El ex ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, encabezó en Mendoza un encuentro regional de la Corriente Nacional de la Militancia, agrupación que lidera a nivel nacional. En medio de la dura interna del Frente de Todos, el dirigente no duda en identificarse como kirchnerista, pero hace explícito su respaldo al presidente Alberto Fernández y pide fortalecer la gestión del Gobierno nacional y la unidad para ser competitivos electoralmente en 2023.

La visita de Rossi se produce en el auge de las recriminaciones de La Cámpora al equipo económico del Gobierno nacional que han puesto en crisis a la coalición oficialista. Asegura que tiene diálogo tanto con el presidente como con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque resalta que “hablo mucho más con Alberto que con Cristina”.

Respecto a las diferencias internas en el Frente de Todos reconoció que “Cristina hizo un gran aporte en el Chaco cuando dijo que esto se trataba de un debate y lo alejó del termino pelea o discusión que se asocia más a las disputas de poder” y advirtió que “estamos en el pico máximo del debate”.

En este sentido, consideró que es el momento de que ese debate alcance una síntesis y se "clausure" o bien baje su intensidad y haya una convivencia de las visiones diferentes. “Está claro que un estado de debate permanente y a cielo abierto no es el mejor escenario para gobernar. Si esas diferencias persisten hasta el año que viene, las PASO es el mecanismo para poder sintetizarlas”, sostuvo.

“Nosotros somos un espacio kirchnerista. La mayoría de los que estamos acá estuvimos los 12 años de gestión de Néstor y Cristina y estuvimos al lado de Cristina y de Máximo durante la persecución macrista. Y hoy entendemos que el camino es fortalecer la unidad del Frente de Todos, fortalecer la gestión y con ello fortalecer el liderazgo del presidente. Sin fortalecimiento de la gestión es muy difícil llegar al 2023, así que ese es el camino”, expresó el ex funcionario nacional que fue precandidato a senador nacional por Santa Fe en los últimos comicios legislativos.

De todas maneras, evitó colocarse la etiqueta de “albertista” y sostuvo que el lugar que su sector considera correcto en este momento es el de apoyar al Gobierno nacional.

En relación al escenario 2023, Rossi expresó que lo que va a estar en debate “es el sentido de la historia” e hizo referencia a declaraciones del ex presidente Macri en las que sostuvo que “el objetivo es exterminar al peronismo”.

“En la próxima elección se va poner en juego si el peronismo en estos 70 años le hizo bien o mal a la Argentina y yo confío, y estoy seguro, que nuestros principales dirigentes tienen exacta dimensión de esto. Estoy convencido que para llegar competitivamente electoralmente a las próximas elecciones del 2023 hay una condición básica que es mantener la unidad, así que no creo que haya ninguna posibilidad de ruptura”, subrayó.

Por otra parte, eludió la consulta acerca de si estaría dispuesto a sumarse nuevamente al gabinete nacional. “Siempre me incómoda esa situación porque cada vez que se nombra la posibilidad de que yo esté nuevamente en la gestión se involucra un lugar y ese lugar está ocupado por un compañero o compañera y me merece el respeto y tengo afecto por la totalidad de los miembros del gabinete de Alberto Fernández. Así que trato de no estar en ese lugar”, remarcó.

“Tengo relación con el presidente, dialogo con él cuando su agenda lo permite. Y también es cierto que después de tantos años de vida y militancia política he aprendido que uno puede aportar desde distintos lugares y hoy me siento un dirigente oficialista con responsabilidad política y sin responsabilidad de gestión. Y eso tiene también su ventaja porque me permite hablar con mayores libertades”, concluyó.