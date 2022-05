Por qué el FMI se opone a uno de los mayores deseos del kirchnerismo

Comenzó la fiscalización desde Washington y ya se sabe que no cayó bien el proyecto de plan de pagos para regularizar deudas previsionales para quienes no tengan 30 años de aportes. Sólo se habilita desde el Fondo que las jubilaciones no pierdan contra la inflación.