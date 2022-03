Alberto Fernández y Martín Guzmán cerraron el acuerdo con el FMI

El Gobierno nacional logró cerrar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un acuerdo que permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa stand by de 2018 que presentaba vencimientos concentrados principalmente en los años 2022 y 2023.

Según los detalles que fueron revelados, el acuerdo alcanzado incluirá 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio.

En tanto, el primer desembolso se llevará adelante luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se harán luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.

Desde el Gobierno, anticiparon que se apunta a una reducción gradual del déficit fiscal, consistente con un crecimiento moderado del gasto en términos reales con el objetivo de apuntalar la recuperación económica en curso, al tiempo que se fortalecen el crédito y la moneda nacional. “Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024”, define uno de los memorándum.

Al realizar el anuncio, el Gobierno reiteró que la firma "no prevé ninguna reforma previsional", incluso se aseguró que se "continuará" con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609. Dicha fórmula permite que las prestaciones crezcan a partir de los incrementos de la recaudación nacional y de los salarios de la economía.

El Gobierno argentino cerró el acuerdo con el Staff del Fondo Monetario Internacional y se enviará el proyecto de Ley al Congreso de la Nación.



Compartimos el comunicado oficialuD83DuDC47 pic.twitter.com/z8TqLEsz6O — Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) March 3, 2022

Tarifas

Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial (anteriormente denominado CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior. Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago.

La segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles, conforme los parámetros que determine el Poder Ejecutivo nacional en el marco de su competencia según el servicio público de que se trate: a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago; b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior, c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior. Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c). Para el año 2022 se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario.